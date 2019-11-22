Fan xót xa trước thông tin Trịnh Sảng bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền

Mạng xã hội Trung Quốc đang bàn tán xôn xao việc nữ diễn viên Trịnh Sảng bị bạn trai Trương Hằng lừa cả tình lẫn tiền.

Mấy ngày gần đây, netizen xứ Trung lan truyền thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng đã chính thức chia tay. Theo đó, thông tin này sẽ được Trịnh Sảng thông báo đến fan hâm mộ trong thời gian sắp tới. Nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng tiếp tục vướng tin đồn chia tay Theo nguồn tin này, Trịnh Sảng chẳng những bị lừa gạt tình cảm mà còn bị bạn trai lừa mất 20 triệu tệ (khoảng 67 tỷ đồng). Những người trong công ty của Trịnh Sảng cũng tiết lộ rằng, thực tế ngay từ đầu Trương Hằng qua lại với Trịnh Sảng là có mục đích. Anh ta muốn Trịnh Sảng bỏ tiền để đầu tư nghiên cứu và phát triển APP của mình.

Những bằng chứng netizen xứ Trung tìm được chứng tỏ Trương Hằng chỉ lợi dụng Trịnh Sảng trong giai đoạn đầu tư nghiên cứu và phát triển công ty phần mềm Trịnh Sảng và Trương Hằng từng cùng nhau mở một công ty, vốn đầu tư lên tới 20 triệu tệ. Trịnh Sảng là cổ đông lớn nhất, Trương Hằng là cổ đông còn lại. Khi mới mở công ty, Trịnh Sảng đã bỏ ra một số tiền khá lớn để đầu tư. Chưa đầy 1 tháng, Trương Hằng tiếp tục mở một công ty phát triển phần mềm khác. Ngoài Trịnh Sảng và Trương Hằng, cổ đông công ty còn có thêm hai người khác. Cả hai đều là bạn của Trương Hằng.

Sau khi tin đồn này được đăng tải, nhiều fan hâm mộ Trịnh Sảng vô cùng xót xa cho thần tượng của mình Đầu tháng 11 năm nay, khi có tin đồn Trịnh Sảng và Trương Hằng chia tay, hai người bạn này bất ngờ mở một công ty mới cũng trong lĩnh vực phần mềm. Trong khi Trương Hằng chưa vội tham gia làm cổ đông, công ty mới này cũng không có tên của Trịnh Sảng. Nhiều người đoán ngay từ đầu Trương Hằng đã có ý định lợi dụng Trịnh Sảng để nghiên cứu và phát triển APP của mình. Hiện giờ anh ta đã chuẩn bị kỹ càng các bước để công ty mới không còn liên quan gì đến Trịnh Sảng nữa. Phía Trịnh Sảng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tin đồn lần này.

Trịnh Sảng gây hoang mang khi vội vàng bán đi kỷ vật ‘định tình’ với Trương Hằng Khán giả khá bất ngờ với động thái mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cô bán đi một vài đồ vật được xem là kỷ vật "định tình" với bạn trai Trương Hằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-xot-xa-truoc-thong-tin-trinh-sang-bi-ban-trai-lua-ca-tinh-lan-tien-344805.html