Trịnh Sảng gây hoang mang khi vội vàng bán đi kỷ vật ‘định tình’ với Trương Hằng

Khán giả khá bất ngờ với động thái mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cô bán đi một vài đồ vật được xem là kỷ vật "định tình" với bạn trai Trương Hằng.

Sau khi nữ diễn viên Trịnh Sảng công khai mối quan hệ với Trương Hằng, nhiều ý kiến cho rằng anh chàng ngoài giới giải trí này là kẻ lợi dụng, cố tình bám lấy bạn gái để được nổi tiếng. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai lại dính tin đồn trục trặc Về phía mình, Trịnh Sảng luôn hết lòng chăm lo và đầu tư cho bạn trai. Thời gian trước đây, từng có tin đồn cặp đôi Trịnh Sảng và Trương Hằng chuẩn bị tổ chức hôn lễ khi cùng nhau đi xem nhà. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại cặp đôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc đại sự của mình.

Không thể phủ nhận rằng sau khi hẹn hò với Trương Hằng, Trịnh Sảng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực khá nhiều. Người hâm mộ mừng thay cho thần tượng của mình khi cô tìm được người đàn ông xứng đáng. Trịnh Sảng rao bán chiếc áo này trên mạng... ... đây chính là áo cặp của Trịnh Sảng và bạn trai khi tham gia một chương trình gần đây Cặp đôi tiếp tục được chú ý nhiều hơn khi cùng nhau tham gia một show truyền hình được yêu mến tại Trung Quốc. Tuy nhiên khi chương trình này được phát sóng, cái nhìn thiện cảm mà fan của Trịnh Sảng dành cho Trương Hằng đã không còn khi anh nhiều lần khiến bạn gái bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

Không chỉ áo, Trịnh Sảng còn bán lại chiếc vali của mình Chiếc vali này cũng là tín vật tình yêu của Trịnh Sảng và Trương Hằng Đáng chú ý hơn, mới đây nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bán chiếc áo khoác đôi và chiếc vali tình nhân mà cô và Trương Hằng cùng sử dụng trong chương trình hẹn hò gần đây khiến không ít người nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại của họ. Những đồ vật này được xem là tín vật định tình của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Không ít người cho rằng nếu tình cảm tốt đẹp, có lẽ Trịnh Sảng sẽ không nỡ bán đi những đồ vật có giá trị này. Phía Trịnh Sảng vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này.

Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con? Fan hâm mộ nữ diễn viên Trịnh Sảng khá hoang mang khi có nguồn tin cho rằng cô sắp tuyên bố “hỷ sự” đồng thời rút lui khỏi showbiz.

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