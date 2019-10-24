Lại một ‘mỹ nhân Tân Cương’ đốn tim fan khi khoác lên người bộ trang phục dân tộc

Tân Cương là vùng đất sản sinh ra nhiều mỹ nhân. Ngay trong làng giải trí Hoa ngữ cũng có những cái tên đình đám đại diện cho nhan sắc đến từ Tân Cương như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á… Những người đẹp đến từ vùng đất này đều sở hữu nét đẹp thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào.

Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, Đồng Lệ Á được xem là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương

Đồng Lệ Á khoe trọn nét đẹp của mình trong bộ trang phục dân tộc

Đồng Lệ Á là nữ diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc. Đời tư của cô vô cùng 'sạch sẽ'

Thời gian trước đây, làng giải trí Hoa ngữ đứng ngồi không yên bởi nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư – một ngôi sao trẻ đến từ Tân Cương. Nhờ bộ trang phục dân tộc và vũ đạo điêu luyện, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều người còn nhận định rằng trong tương lai cô gái trẻ này sẽ thay thế vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Cbiz.