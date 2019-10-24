Lại một ‘mỹ nhân Tân Cương’ đốn tim fan khi khoác lên người bộ trang phục dân tộc

Người đẹp đến từ Tân Cương Đồng Lệ Á khiến nhiều fan hâm một xuýt xoa khi khoác lên người bộ trang phục của dân tộc mình.
- Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành
- Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần
Tân Cương là vùng đất sản sinh ra nhiều mỹ nhân. Ngay trong làng giải trí Hoa ngữ cũng có những cái tên đình đám đại diện cho nhan sắc đến từ Tân Cương như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á… Những người đẹp đến từ vùng đất này đều sở hữu nét đẹp thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào.
Thời gian trước đây, làng giải trí Hoa ngữ đứng ngồi không yên bởi nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư – một ngôi sao trẻ đến từ Tân Cương. Nhờ bộ trang phục dân tộc và vũ đạo điêu luyện, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều người còn nhận định rằng trong tương lai cô gái trẻ này sẽ thay thế vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Cbiz.
Hôm nay, netizen xứ Trung lại chao đảo trước một nhan sắc khác đến từ Tân Cương, nữ diễn viên Đồng Lệ Á. Dù đã lập gia đình và ở độ tuổi ngoài 30, Đồng Lệ Á vẫn được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn. Nhan sắc hơn người chính là vũ khí giúp cô có thể tiến xa trong sự nghiệp.
Khoác lên người bộ trang phục đặc trưng của vùng đất Tân Cương, Đồng Lệ Á trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Nhiều người còn nhận định rằng trong các mỹ nhân Tân Cương hoạt động ở Cbiz hiện nay, cô chính là người xinh đẹp nhất.