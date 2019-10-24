Lại một ‘mỹ nhân Tân Cương’ đốn tim fan khi khoác lên người bộ trang phục dân tộc

Sao quốc tế 24/10/2019 06:38

Người đẹp đến từ Tân Cương Đồng Lệ Á khiến nhiều fan hâm một xuýt xoa khi khoác lên người bộ trang phục của dân tộc mình.

Tân Cương là vùng đất sản sinh ra nhiều mỹ nhân. Ngay trong làng giải trí Hoa ngữ cũng có những cái tên đình đám đại diện cho nhan sắc đến từ Tân Cương như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á… Những người đẹp đến từ vùng đất này đều sở hữu nét đẹp thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào.

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Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, Đồng Lệ Á được xem là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương
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Đồng Lệ Á khoe trọn nét đẹp của mình trong bộ trang phục dân tộc
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Đồng Lệ Á là nữ diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc. Đời tư của cô vô cùng 'sạch sẽ'

Thời gian trước đây, làng giải trí Hoa ngữ đứng ngồi không yên bởi nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư – một ngôi sao trẻ đến từ Tân Cương. Nhờ bộ trang phục dân tộc và vũ đạo điêu luyện, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều người còn nhận định rằng trong tương lai cô gái trẻ này sẽ thay thế vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Cbiz.

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Ngoài khả năng diễn xuất, vũ đạo cũng là một thế mạnh của Đồng Lệ Á
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Không chỉ xinh đẹp, Đồng Lệ Á còn múa rất giỏi
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Dù đã ngoài 30 tuổi và đã có con nhưng nhan sắc của Đồng Lệ Á vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc mới vào nghề

Hôm nay, netizen xứ Trung lại chao đảo trước một nhan sắc khác đến từ Tân Cương, nữ diễn viên Đồng Lệ Á. Dù đã lập gia đình và ở độ tuổi ngoài 30, Đồng Lệ Á vẫn được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn. Nhan sắc hơn người chính là vũ khí giúp cô có thể tiến xa trong sự nghiệp.

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Với những hình ảnh này, Đồng Lệ Á nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng
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Nhiều người cho rằng Đồng Lệ Á chính là mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp nhất Cbiz hiện nay

Khoác lên người bộ trang phục đặc trưng của vùng đất Tân Cương, Đồng Lệ Á trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Nhiều người còn nhận định rằng trong các mỹ nhân Tân Cương hoạt động ở Cbiz hiện nay, cô chính là người xinh đẹp nhất.

Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của mạng xã hội Trung Quốc khi khoe nhan sắc tuyệt mỹ của mình trong chiếc váy cưới tinh khôi.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát Cáp Ni Khắc Tư

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