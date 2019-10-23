Đứng ngồi không yên trước tin đồn cha con bất hòa, phía Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng

Sao quốc tế 23/10/2019 06:53

Những ngày qua, truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và con trai Lucas sau khi cậu bé ‘tố' cha mình.

Dù đã ly hôn nhưng những câu chuyện liên quan đến cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý. Từng là cặp đôi đình đám của làng giải trí Hong Kong, việc Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi tuyên bố ly hôn sau khi vượt qua bao sóng gió khiến nhiều người tiếc nuối.

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Hai cậu con trai lớn lên cùng mẹ và thiếu sự quan tâm của cha

Sau khi ly hôn, một mình Trương Bá Chi nuôi hai con nhỏ, những lần về thăm con của Tạ Đình Phong ít dần. Do đó, người hâm mộ vẫn luôn có cái nhìn thiện cảm với Trương Bá Chi hơn Tạ Đình Phong. Trong khi vợ cũ vất vả nuôi hai con khôn lớn thì nam tài tử họ Tạ lại vui vầy bên tình cũ Vương Phi.

Có lẽ những lời nói và hành động của Tạ Đình Phong dành cho Vương Phi suốt thời gian qua khiến con trai của anh có cái nhìn không mấy thiện cảm với cha mình. Hiện 12 tuổi, cậu bé Lucas đã hé lộ mối quan hệ với cha ruột trong một vài chia sẻ với truyền thông Hong Kong thời gian gần đây.

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Những ngày qua, thông tin về mối quan hệ bất hòa giữa Tạ Đình Phong và con trai tràn ngập mặt báo

Lucas không gọi Tạ Đình Phong là bố mà dùng từ “ông ấy” rất xa cách. Cậu cho biết, những lúc hai anh em mình bị ốm thì bên cạnh chỉ có mẹ. Lucas nói rằng cha mình rất bận, không có thời gian dành cho hai anh em. Cậu bé không tiếc việc bố ly hôn với mẹ mà thẳng thắn thừa nhận rằng Tạ Đình Phong không xứng đáng với mẹ mình.

Sau khi những thông tin này được đăng tải, Tạ Đình Phong hứng chịu khá nhiều chỉ trích của dư luận. Ban đầu phía nam diễn viên nói rằng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc này. Thế nhưng do làn sóng chỉ trích quá lớn, quản lý Hoắc Vấn Hy của Tạ Đình Phong đã chính thức lên tiếng rằng mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và con trai vẫn rất tốt đẹp.

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Không chịu nổi sức ép dư luận, phía Tạ Đình Phong khẳng định mối quan hệ giữa anh và con trai vẫn tốt đẹp

Dù lên tiếng phủ nhận nhưng hình ảnh người cha hoàn hảo của Tạ Đình Phong đã không còn. Thay vào, người hâm mộ chỉ nhìn thấy một người đàn ông mải mê chạy theo tình cảm của bản thân mà bỏ rơi máu mủ của mình.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi Lucas

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