Mải mê chạy theo nhân tình, Tạ Đình Phong nhận ‘trái đắng’ từ con trai

Sau nhiều năm chạy theo tiếng gọi con tim, Tạ Đình Phong đã gặp phải thách thức lớn nhất cuộc đời.

Tài năng là điều không phải bàn cãi nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Tạ Đình Phong vướng không ít tai tiếng. Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi một thời gian, nam tài tử tái hợp tình cũ Vương Phi. Dù có hai đứa con chung với Trương Bá Chi nhưng anh rất ít khi dành thời gian cho con.

Sau khi ly hôn, một mình Trương Bá Chi chăm sóc hai con trai trong khi Tạ Đình Phong mải chạy theo Vương Phi

Những tưởng một lòng một dạ chạy theo tình yêu thì Tạ Đình Phong sẽ có được cái kết viên mãn. Vậy nhưng sau nhiều năm bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa thể kết hôn. Có tin đồn cho rằng nam tài tử họ Tạ từng 4 lần cầu hôn nhưng đều bị bạn gái từ chối. Gần đây lại rộ thông tin cặp đôi nổi tiếng đã đường ai nấy đi.

Hiện nay 'cậu cả' nhà Trương Bá Chi đã 12 tuổi

Không có Tạ Đình Phong, hai anh em Lucas vẫn được mẹ chăm sóc rất tốt

Mới đây, thông tin Vương Phi đến nhà chồng cũ Lý Á Bằng lúc đêm hôm khiến nhiều người tin rằng tình cảm của cặp đôi Phong – Phi thực sự có vấn đề. Đứng trước những tin đồn này, phía Tạ Đình Phong vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào.

Bỏ quên trách nhiệm để chạy theo người tình, Tạ Đình Phong bị con trai 'vạch mặt'

Tuy nhiên, đả kích lớn nhất của Tạ Đình Phong có lẽ đến từ cậu con trai Lucas. “Cậu cả” nhà Tạ Đình Phong đã thẳng thắn chỉ trích ông bố nổi tiếng khi được phỏng vấn. Lucas cho rằng Tạ Đình Phong không xứng đáng với mẹ mình. Mỗi khi cậu bé hay em trai bị bệnh, chỉ có mẹ là người luôn bên cạnh chăm sóc.

Có thể nói những chia sẻ mới đây của quý tử đầu lòng như ngàn mũi kim đâm vào tim Tạ Đình Phong. Khi được hỏi về lời chỉ trích của con trai Lucas, phía Tạ Đình Phong từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong Ngoài Trương Bá Chi và Vương Phi, còn một người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của Tạ Đình Phong.

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