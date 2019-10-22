Mải mê chạy theo nhân tình, Tạ Đình Phong nhận ‘trái đắng’ từ con trai

Sao quốc tế 22/10/2019 11:49

Sau nhiều năm chạy theo tiếng gọi con tim, Tạ Đình Phong đã gặp phải thách thức lớn nhất cuộc đời.

Tài năng là điều không phải bàn cãi nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Tạ Đình Phong vướng không ít tai tiếng. Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi một thời gian, nam tài tử tái hợp tình cũ Vương Phi. Dù có hai đứa con chung với Trương Bá Chi nhưng anh rất ít khi dành thời gian cho con.

ta dinh phong 1
Sau khi ly hôn, một mình Trương Bá Chi chăm sóc hai con trai trong khi Tạ Đình Phong mải chạy theo Vương Phi

Những tưởng một lòng một dạ chạy theo tình yêu thì Tạ Đình Phong sẽ có được cái kết viên mãn. Vậy nhưng sau nhiều năm bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa thể kết hôn. Có tin đồn cho rằng nam tài tử họ Tạ từng 4 lần cầu hôn nhưng đều bị bạn gái từ chối. Gần đây lại rộ thông tin cặp đôi nổi tiếng đã đường ai nấy đi.

ta dinh phong 2
Hiện nay 'cậu cả' nhà Trương Bá Chi đã 12 tuổi
ta dinh phong 3
Không có Tạ Đình Phong, hai anh em Lucas vẫn được mẹ chăm sóc rất tốt

Mới đây, thông tin Vương Phi đến nhà chồng cũ Lý Á Bằng lúc đêm hôm khiến nhiều người tin rằng tình cảm của cặp đôi Phong – Phi thực sự có vấn đề. Đứng trước những tin đồn này, phía Tạ Đình Phong vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào.

ta dinh phong 4
Bỏ quên trách nhiệm để chạy theo người tình, Tạ Đình Phong bị con trai 'vạch mặt'

Tuy nhiên, đả kích lớn nhất của Tạ Đình Phong có lẽ đến từ cậu con trai Lucas. “Cậu cả” nhà Tạ Đình Phong đã thẳng thắn chỉ trích ông bố nổi tiếng khi được phỏng vấn. Lucas cho rằng Tạ Đình Phong không xứng đáng với mẹ mình. Mỗi khi cậu bé hay em trai bị bệnh, chỉ có mẹ là người luôn bên cạnh chăm sóc.

Có thể nói những chia sẻ mới đây của quý tử đầu lòng như ngàn mũi kim đâm vào tim Tạ Đình Phong. Khi được hỏi về lời chỉ trích của con trai Lucas, phía Tạ Đình Phong từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Ngoài Trương Bá Chi và Vương Phi, còn một người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của Tạ Đình Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Vương Phi Lucas

TIN LIÊN QUAN

Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi

Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi

Hé lộ lý do vì sao Tạ Đình Phong chỉ sống chung mà không chịu kết hôn với Vương Phi

Hé lộ lý do vì sao Tạ Đình Phong chỉ sống chung mà không chịu kết hôn với Vương Phi

Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi?

Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi?

Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới