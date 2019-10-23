Trong khi cái chết của Sulli vẫn là nỗi đau cho người hâm mộ thì bố mẹ ruột của cô lại lao ngay vào cuộc chiến tranh giành tài sản con gái để lại.

Chiều 14/10, cái chết của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Sulli gây chấn động làng giải trí châu Á. Nguyên nhân cái chết của cô ca sĩ mới 25 tuổi này được cho là tự sát. Rất nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ bị sốc trước cái chết của nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh.

Cái chết của Sulli khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng

Ngay sau đó người quản lý của Sulli cho biết cô có tiền sử mắc bệnh trầm cảm nặng. Vài năm trước cô từng tự tử bất thành. Dư luận xã hội cùng những áp lực cuộc sống đã khiến cô gái trẻ tìm đến cái chết để giải thoát.

Sulli từng bị trầm cảm nặng

Dù nổi tiếng từ bé nhưng Sulli không có tuổi thơ yên ấm như những đứa trẻ khác. Bố mẹ cô ly hôn và luôn coi cô là một cỗ máy kiếm tiền sau khi con nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, Sulli đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Chỉ có người anh trai của cô là luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của cô em gái nổi tiếng này.

Sulli tự tử nhưng không viết di chúc để lại tài sản cho bất kỳ ai. Chính vì vậy bố mẹ cô đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành tài sản ngay sau khi con gái mất. Doạt động nghệ thuật từ khá sớm, Sulli sở hữu khối tài sản khổng lồ như bất động sản, xe hơi, cổ phiếu, bản quyền âm nhạc có giá trị cao.

Sau khi Sulli chết, người nhà của cô bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản

Sau khi Sulli qua đời, bố mẹ cô là những người được thừa kế hợp pháp số tài sản này. Chính vì vậy dù con gái chết chưa được một tuần, cả hai đã bắt đầu khởi động cuộc chiến khốc liệt để giành được phần tài sản lớn nhất. Nhiều người tỏ vẻ xót xa cho số phận của Sulli. Ngay cả khi giã từ cõi đời, cô vẫn trở thành mục tiêu để bố mẹ xâu xé.

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