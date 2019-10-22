Netizen ngỡ ngàng khi so sánh hình ảnh thực tế và đã qua chỉnh sửa của các sao hàng đầu Hoa ngữ

Chương trình “Thịnh Điển Mùa Thu” của đài truyền hình Chiết Giang được tổ chức ngày 19/10 vừa qua quy tụ nhiều diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như: Angela Baby, Quan Hiểu Đồng, Âu Dương Na Na, Tiết Chi Khiêm… Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bà xã của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với vai trò là MC trong chương trình này.

Nhan sắc của Angela Baby trên tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng này nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Khi những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng được đăng tải, ai nấy đều xuýt xoa trước nhan sắc tựa tiên nữ của Angela Baby. Dù từng sinh con nhưng dường như thời gian đã bỏ quên cô. Tuy nhiên, đến khi chương trình được phát sóng, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra dung nhan thật của Angela Baby không như những tấm hình quảng cáo trước đó. Trên sóng truyền hình trực tiếp, mỗi khi cười các nếp nhăn trên khuôn mặt cô lại xuất hiện rất rõ.