Netizen ngỡ ngàng khi so sánh hình ảnh thực tế và đã qua chỉnh sửa của các sao hàng đầu Hoa ngữ

Nhan sắc của Angela Baby lại gây tranh cãi cho người hâm mộ khi những hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp khác biệt quá nhiều so với những hình ảnh được chỉnh sửa.
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- Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby
Chương trình “Thịnh Điển Mùa Thu” của đài truyền hình Chiết Giang được tổ chức ngày 19/10 vừa qua quy tụ nhiều diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như: Angela Baby, Quan Hiểu Đồng, Âu Dương Na Na, Tiết Chi Khiêm… Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bà xã của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với vai trò là MC trong chương trình này.
Khi những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng được đăng tải, ai nấy đều xuýt xoa trước nhan sắc tựa tiên nữ của Angela Baby. Dù từng sinh con nhưng dường như thời gian đã bỏ quên cô. Tuy nhiên, đến khi chương trình được phát sóng, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra dung nhan thật của Angela Baby không như những tấm hình quảng cáo trước đó. Trên sóng truyền hình trực tiếp, mỗi khi cười các nếp nhăn trên khuôn mặt cô lại xuất hiện rất rõ.
Không chỉ Angela Baby, cô gái được đánh giá xinh đẹp nhất đêm hội đó là Quan Hiểu Đồng cũng có sự khác biệt một trời một vực giữa hình thực tế và đã qua chỉnh sửa.
Âu Dương Na Na cũng gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khi hình thực tế và hình photoshop của cô khác biệt quá nhiều. Trong những tấm hình được photoshop kỹ càng, Âu Dương Na Na trông như một thiên thần còn hình ảnh thực tế cho thấy cô khá mập.
Chỉnh sửa hình ảnh là điều bất kỳ nghệ sĩ nào cũng làm, thế nhưng việc lạm dụng quá đà đôi khi sẽ tạo hiệu ứng ngược từ công chúng.