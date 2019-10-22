Châu Tinh Trì bị lên án vì keo kiệt với mẹ ruột dù sở hữu khối tài sản khổng lồ

Sao quốc tế 22/10/2019 06:48

Không chỉ nổi tiếng khắp châu Á với các tác phẩm của mình, "vua hài" Châu Tinh Trì còn được biết đến bởi tính keo kiệt.

Châu Tinh Trì là cây đại thụ của làng điện ảnh xứ Cảng Thơm. Các tác phẩm của ông không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn khác. Với những đóng góp của mình cho làng điện ảnh Hong Kong, Châu Tinh Trì được nhiều người gọi với cái tên “vua hài”.

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Châu Tinh Trì nhận chỉ trích vì quá keo kiệt với mẹ của mình

Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy, Châu Tinh Trì cũng vướng phải khá nhiều tin đồn liên quan đến tính cách của mình. Trước đây nam diễn viên “Vua Hài Kịch” từng bị đồng nghiệp chỉ trích là kẻ keo kiệt và quỵt nợ. Ngay cả bạn gái cũ của ông là Chu Ân cũng tuyên bố không muốn hợp tác với Châu Tinh Trì sau khi chia tay. Nhiều người nói rằng có lẽ chính vì tính cách này mà đến giờ ông vẫn chưa thể kết hôn.

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Bố mẹ Châu Tinh Trì ly hôn từ khi ông còn nhỏ. Mẹ ông là người phụ nữ khá tằn tiện, bà làm mọi việc để nuôi các con khôn lớn

Dù khá kín tiếng về đời tư nhưng thời gian qua Châu Tinh Trì bất ngờ vướng tin đồn tình ái với Trương Bá Chi. Có nguồn tin cho rằng đứa con thứ 3 của Trương Bá Chi chính là con của “vua hài” Châu Tinh Trì. Thậm chí ông đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho con trai Trương Bá Chi.

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Ở tuổi 79, mẹ của Châu Tinh Trì vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh
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Dù con trai sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng mẹ của Châu Tinh Trì vẫn chi tiêu tằn tiện

Mới đây, Châu Tinh Trì bị cộng đồng mạng lên án vì quá keo kiệt với chính mẹ ruột của mình. Theo đó, truyền thông Hong Kong phát hiện mẹ của ông một mình đi mua sắm dù đã 79 tuổi. Bà mua 2 đôi tất ở cửa hàng bình dân với giá khoảng 116 tệ (tương đương 375.000 đồng). Dù con trai sở hữu khối tài sản rất lớn nhưng mẹ của Châu Tinh Trì vẫn rất tằn tiện. Do đó, nhiều người chỉ trích ông không chăm sóc đầy đủ cho người mẹ đã hy sinh tất cả để nuôi ông khôn lớn.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Chu Ân Vua Hài Kịch

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