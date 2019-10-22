Châu Tinh Trì bị lên án vì keo kiệt với mẹ ruột dù sở hữu khối tài sản khổng lồ

Châu Tinh Trì là cây đại thụ của làng điện ảnh xứ Cảng Thơm. Các tác phẩm của ông không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn khác. Với những đóng góp của mình cho làng điện ảnh Hong Kong, Châu Tinh Trì được nhiều người gọi với cái tên “vua hài”.

Châu Tinh Trì nhận chỉ trích vì quá keo kiệt với mẹ của mình

Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy, Châu Tinh Trì cũng vướng phải khá nhiều tin đồn liên quan đến tính cách của mình. Trước đây nam diễn viên “Vua Hài Kịch” từng bị đồng nghiệp chỉ trích là kẻ keo kiệt và quỵt nợ. Ngay cả bạn gái cũ của ông là Chu Ân cũng tuyên bố không muốn hợp tác với Châu Tinh Trì sau khi chia tay. Nhiều người nói rằng có lẽ chính vì tính cách này mà đến giờ ông vẫn chưa thể kết hôn.