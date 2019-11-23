Điểm danh 5 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được chờ đợi nhất năm 2020

Năm 2019 sắp kết thúc, rất nhiều “mọt phim” Hoa ngữ lại chờ đón một năm mới với nhiều bộ phim truyền hình được kỳ vọng.

Sau thành công của các bộ phim gần đây của Dương Tử và Tiêu Chiến, “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” tiếp tục được đánh giá là phim truyền hình được kỳ vọng nhất năm 2020. Nam chính và nữ chính của bộ phim truyền hình này đều là những ngôi sao được yêu mến hàng đầu hiện nay tại Trung Quốc. Đây là lý do giúp bộ phim này thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng.

Dương Mịch nên duyên cùng Bạch Vũ trong phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ'

Dự án phim truyền hình “Cảm Ơn Bác Sĩ” có sự tham gia của nữ diễn viên Dương Mịch và nam diễn viên Bạch Vũ. Đây là sự trở lại của Dương Mịch sau bộ phim “Trúc Mộng Tình Duyên” không được đánh giá cao. Với tạo hình mới, cô dường như lột xác hoàn toàn trong bộ phim này. Nhiều fan hâm mộ chờ đợi đây sẽ là một tác phẩm thành công nữa của nữ diễn viên Dương Mịch.

Hữu Phỉ

'Hữu Phỉ' là dự án đầu tiên nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau thời gian sinh con

Vương Nhất Bác có cơ hội hợp tác với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong dự án đình đám này

Bộ phim truyền hình cổ trang “Hữu Phỉ” là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh với màn ảnh nhỏ. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh và fan hâm mộ của cô rất mong đợi dự án này được ra mắt. Dù chỉ mới đang trong giai đoạn quay phim nhưng những scandal từ việc Triệu Lệ Dĩnh “tố” đoàn phim chỉnh sửa kịch bản quá nhiều khiến bộ phim này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ dù chưa phát sóng.

Tôi Thân Yêu

Lưu Thi Thi cũng đánh dấu sự quay trở lại của mình với 'Tôi Thân Yêu'

Cũng giống Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim truyền hình “Tôi Thân Yêu” chính là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của Lưu Thi Thi với màn ảnh nhỏ sau thời gian nghỉ sinh con. Lần trở lại này Lưu Thi Thi có cơ hội hợp tác với một trong những nam diễn viên được mến mộ nhất tại Trung Quốc hiện nay – Chu Nhất Long. Hy vọng rằng với tài năng và tên tuổi của Lưu Thi Thi và Chu Nhất Long, “Tôi Thân Yêu” sẽ có được thành công ngoài mong đợi.

Định Chế Tình Yêu Cao Cấp

'Định Chế Tình Yêu Cao Cấp' cũng được đánh giá là một trong những bộ phim đáng được chờ đợi nhất năm 2020

Cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba – Hoàng Cảnh Du cùng nên duyên trong bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”. Chưa cần nói đến nội dung phim, với nhan sắc của hai diễn viên chính, bộ phim này cũng có cơ sở để trở thành một trong những bộ phim đáng được theo dõi nhất năm 2020.