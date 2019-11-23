Điểm danh 5 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được chờ đợi nhất năm 2020

Sao quốc tế 23/11/2019 07:02

Ngoài nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, 5 bộ phim này đều có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ hiện nay như Dương Tử, Dương Mịch, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba…

Năm 2019 sắp kết thúc, rất nhiều “mọt phim” Hoa ngữ lại chờ đón một năm mới với nhiều bộ phim truyền hình được kỳ vọng.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

dien vien trieu le dinh 1
'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' được dự đoán sẽ thành công nhờ sự góp mặt của Dương Tử và Tiêu Chiến

Sau thành công của các bộ phim gần đây của Dương Tử và Tiêu Chiến, “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” tiếp tục được đánh giá là phim truyền hình được kỳ vọng nhất năm 2020. Nam chính và nữ chính của bộ phim truyền hình này đều là những ngôi sao được yêu mến hàng đầu hiện nay tại Trung Quốc. Đây là lý do giúp bộ phim này thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng.

Cảm Ơn Bác Sĩ

dien vien trieu le dinh 2
Dương Mịch nên duyên cùng Bạch Vũ trong phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ'

Dự án phim truyền hình “Cảm Ơn Bác Sĩ” có sự tham gia của nữ diễn viên Dương Mịch và nam diễn viên Bạch Vũ. Đây là sự trở lại của Dương Mịch sau bộ phim “Trúc Mộng Tình Duyên” không được đánh giá cao. Với tạo hình mới, cô dường như lột xác hoàn toàn trong bộ phim này. Nhiều fan hâm mộ chờ đợi đây sẽ là một tác phẩm thành công nữa của nữ diễn viên Dương Mịch.

Hữu Phỉ

dien vien trieu le dinh 3
'Hữu Phỉ' là dự án đầu tiên nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau thời gian sinh con
dien vien trieu le dinh 4
Vương Nhất Bác có cơ hội hợp tác với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong dự án đình đám này

Bộ phim truyền hình cổ trang “Hữu Phỉ” là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh với màn ảnh nhỏ. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh và fan hâm mộ của cô rất mong đợi dự án này được ra mắt. Dù chỉ mới đang trong giai đoạn quay phim nhưng những scandal từ việc Triệu Lệ Dĩnh “tố” đoàn phim chỉnh sửa kịch bản quá nhiều khiến bộ phim này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ dù chưa phát sóng.

Tôi Thân Yêu

dien vien trieu le dinh 5
Lưu Thi Thi cũng đánh dấu sự quay trở lại của mình với 'Tôi Thân Yêu'

Cũng giống Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim truyền hình “Tôi Thân Yêu” chính là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của Lưu Thi Thi với màn ảnh nhỏ sau thời gian nghỉ sinh con. Lần trở lại này Lưu Thi Thi có cơ hội hợp tác với một trong những nam diễn viên được mến mộ nhất tại Trung Quốc hiện nay – Chu Nhất Long. Hy vọng rằng với tài năng và tên tuổi của Lưu Thi Thi và Chu Nhất Long, “Tôi Thân Yêu” sẽ có được thành công ngoài mong đợi.

Định Chế Tình Yêu Cao Cấp

dien vien trieu le dinh 6
'Định Chế Tình Yêu Cao Cấp' cũng được đánh giá là một trong những bộ phim đáng được chờ đợi nhất năm 2020

Cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba – Hoàng Cảnh Du cùng nên duyên trong bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”. Chưa cần nói đến nội dung phim, với nhan sắc của hai diễn viên chính, bộ phim này cũng có cơ sở để trở thành một trong những bộ phim đáng được theo dõi nhất năm 2020.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Sau nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh "tố" đoàn phim "Hữu Phỉ", đến lượt nam chính Vương Nhất Bác có động thái của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Thi Thi Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên

Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên

Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

Những tấm ảnh thiêu đốt mọi ánh nhìn của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Những tấm ảnh thiêu đốt mọi ánh nhìn của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới