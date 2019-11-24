Mỹ nhân Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ: Người nhan sắc lên hương, kẻ bị mắng mỏ vì nghiện dao kéo đáng tiếc nhất là Park Bom 2NE1

Sao quốc tế 24/11/2019 13:25

Hàn Quốc được xem là “thiên đường thẩm mỹ” nên việc các sao Hàn phẫu thuật thẩm mỹ không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, không phải ai phẫu thuật cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Phẫu thuật thẩm mỹ được xem là con dao 2 lưỡi, nó có thể biến một người xấu xí trở nên xinh đẹp nhưng cũng có thể khiến một người bình thường trở thành thảm họa. Ngay cả sao Hàn cũng không nằm ngoài quy luật này.

Đã có không ít sao Hàn nhờ phẫu thuật mà “một bước lên mây”, được người dân nước này ca tụng, gọi là nữ thần. Bên cạnh đó cũng có những người bị lên án vì nghiện phẫu thuật, trở thành “thảm họa dao kéo”.

Jung Chae Yeon 

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Khuôn mặt kém sắc của Jung Chae Yeon thời trước khi debut - Ảnh: Internet
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Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, thành viên DIA đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một trong những nữ thần trong mơ của fanboy Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Thành viên DIA được nhắc đến như là một trong những ca phẫu thuật thành công nhất showbiz Hàn. Sau khi tham gia chương trình “Produce 101” mùa 1, Jung Chae Yeon hiện được xem là đối thủ nặng ký của “tình đầu quốc dân” Suzy. Nhiều netizen cho rằng khuôn mặt của thành viên DIA rất tự nhiên, khác với những trường hợp phẫu thuật khác.

Park Min Young

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Trước khi thành diễn viên, Park Min Young sở hữu khuôn mặt khá mũm mĩm - Ảnh: Internet
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Hiện tại, mỹ nhân 'Thư ký Kim' là một trong những diễn viên được yêu mến nhất xứ Hàn - Ảnh: Internet

Park Min Young - “tình cũ của Lee Min Ho” là một trong số ít những nữ diễn viên Hàn công khai thừa nhận phẫu thuật. Mỹ nhân sinh năm 1986 được khán giả yêu thích qua loạt phim đình đám. Trước khi sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, Park Min Young từng có khuôn mặt kém sắc. Mặc dù công khai phẫu thuật nhưng mỹ nhân “Thư ký Kim” vẫn được lòng đông đảo người dân xứ Hàn.

Oh Yeon Seo

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Trong quá khứ, dù không quá xấu nhưng nhan sắc của Oh Yeon Seo không quá nổi bật - Ảnh: Internet
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Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người mê mệt - Ảnh: Internet

Sau khi Oh Yeon Seo nổi tiếng, nhiều người đã “đào mộ” lại loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên. Trong những bức ảnh cũ, có thể thấy nữ diễn viên “Hoa du ký” sở hữu khuôn mặt thô kệch, kém sắc. Mặc dù vướng nghi án dao kéo nhưng nhan sắc của Oh Yeon Seo vẫn khiến nhiều người “mê như điếu đổ”.

Naeun

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Thời mới ra mắt, Naeun được mệnh danh là một trong những nữ thần đẹp nhất Kpop...
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... thế nhưng giờ đây cô nàng lại trở thành một thảm hoạ thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Khi mới ra mắt, nhan sắc của Naeun được xem là một trong những nữ thần thế hệ mới của Kpop, được so sánh ngang hàng với các nữ thần Krystal, Yoona, Suzy… Thế nhưng giờ đây thành viên A Pink đã trở thành một con người khác, thường xuyên bị “ném đá” vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ đến mức biến dạng khuôn mặt.

Seo Woo

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Khuôn mặt đáng yêu của Seo Woo khi mới ra mắt công chúng...
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... và bị biến dạng sau khi phẫu thuật - Ảnh: Internet

Seo Woo là một trong những mỹ nhân nghiện thẩm mỹ bậc nhất của Kbiz. Đáng tiếc cho Seo Woo là công cuộc thẩm mỹ của cô nàng lại không được thành công như những mỹ nhân khác. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ liên tục chứng kiến sự tuột dốc nhan sắc của nữ diễn viên. Khi xuất hiện trước công chúng, cô thường xuyên bị chê trách vì gương mặt cứng nhắc đến mức đáng sợ.

Park Bom

Trước khi ra mắt, Park Bom là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, mang vẻ đẹp trong sáng. Thế nhưng giờ đây khi cựu thành viên 2NE1 bắt đầu trở lại showbiz, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của cô nàng vì thay đổi quá nhiều. Những đường nét trên gương mặt nữ ca sĩ hầu như đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là ở phần mũi và môi. Park Bom thường xuyên xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt sưng và cứng đơ.

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Thời mới ra mắt, Park Bom mang vẻ đẹp khác hẳn với những mỹ nhân Kpop cùng thời - Ảnh: Internet
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Nhan sắc của cựu thành viên 2NE1 sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Chứng kiến sự tụt dốc nhan sắc của nữ thần tượng, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối nhan sắc một thời của cô nàng.

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Từ khóa:   nghiện thẩm mỹ sao phẫu thuật thẩm mỹ sao Hàn

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