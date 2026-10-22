Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 22/10/2026 23:00

3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Thời gian sắp tới, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui, đặc biệt là trong phương diện công việc. Cung Quan Lộc của tuổi Sửu sẽ được sao cát tinh cao chiếu trong tuần tới này, mọi chuyện tưởng chừng như không thể giải quyết, thậm chí rơi vào bế tắc lại bất ngờ tìm được lối đi riêng.

Tam Hợp cũng giúp cho tình yêu lứa đôi có được sự thăng hoa như mong muốn. Chuyện tình cảm rất vui vẻ và hòa hợp. Tình duyên của bạn không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên, đây cũng chính là điều khiến bạn vô cùng hài lòng. 

 

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn sẽ sẽ gặp được quý nhân phương xa, sẽ được tạo điều kiện để phát triển thêm sự nghiệp kéo theo tài vận cũng tăng lên. Bạn sẽ cá kiếm được khoản tiền kha khá, nếu không thì cũng nhận được nhiều tin vui giúp tinh thần thoải mái và phấn chấn. 

Chuyện tình duyên của những người tuổi Dậu được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái". Đây cũng là năm tốt để kết hôn. Tất nhiên, mọi việc không tự nhiên tốt đẹp, bạn cũng phải nỗ lực bằng cách dùng thời gian vun đắp cho nó và luôn kiểm soát được tâm trạng của mình

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ nhận được nhiều hỷ sự, cuộc sống không những gặp nhiều may mắn mà sẽ có tin vui về tài vận. Nhưng kế hoạch được đặt ra sẽ vận hành trơn tru, kéo theo mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra, từ giai đoạn này đến cuối năm, bất kể bạn làm gì cũng có quý nhân phù trợ, cần nắm bắt tốt cơ hội để đổi đời, xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để những người tuổi Hợi độc thân thay đổi trạng thái của mình, nên các bạn hãy năng gặp gỡ, giao lưu, tham gia nhiều sự kiện xã hội. Với những người đã có người yêu hoặc lập gia đình, giữa các bạn và một nửa của mình có thể xảy ra nhiều tranh cãi.

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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