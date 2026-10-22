Trương Vệ Kiện và bà xã bị chỉ trích vì hành động khi đi ăn nhà hàng

Sao quốc tế 22/10/2026 18:15

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày 20/10, Trương Vệ Kiện bị ghi lại cảnh hút thuốc bên ngoài một nhà hàng rồi vứt tàn thuốc vào bồn cây. Sau đó, một người phụ nữ đi cùng cũng có hành động tương tự tại khu vực này.

Nam diễn viên Hong Kong Trương Vệ Kiện, 61 tuổi, và bà xã Trương Tây, 52 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi bị ghi lại cảnh hút thuốc và vứt đầu lọc vào bồn cây bên ngoài một nhà hàng. Hành động của cặp đôi khiến nhiều khán giả thất vọng, làm dấy lên tranh luận về ý thức nơi công cộng của người nổi tiếng.

Theo đoạn video được một tài khoản Weibo có tên Qua Điền Hàn Tỷ chia sẻ, vợ chồng Trương Vệ Kiện xuất hiện tại một nhà hàng với trang phục giản dị. Nam diễn viên đội mũ len, mặc áo nỉ tối màu, trong khi Trương Tây đeo kính gọng đen. Cả hai có vẻ thoải mái khi cùng nhau dùng bữa.

Tuy nhiên, trong lúc ăn, Trương Vệ Kiện bước ra khu vực ngoài trời để hút thuốc. Sau khi hút xong, anh bị ghi lại cảnh ném đầu lọc thuốc lá vào bồn cây gần hàng rào, thay vì bỏ vào thùng rác.

Trương Vệ Kiện và bà xã bị chỉ trích vì hành động khi đi ăn nhà hàng - Ảnh 1

Đáng chú ý, sau khi kết thúc bữa ăn, hai vợ chồng tiếp tục ra ngoài hút thuốc và trò chuyện. Trong lần này, Trương Tây cũng bị ghi lại cảnh vứt đầu lọc vào bồn cây nói trên.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của cặp đôi thiếu ý thức, đặc biệt khi khu vực bồn cây có cành khô và lá khô. Việc vứt đầu lọc thuốc lá chưa được dập tắt hoàn toàn vào đây có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy, ảnh hưởng đến an toàn nơi công cộng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng người nổi tiếng cần chú ý hơn đến hành vi của mình khi xuất hiện ở nơi đông người, bởi những hành động nhỏ cũng có thể tác động đến hình ảnh cá nhân. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng khi hành vi trong đoạn video bị cho là không phù hợp với hình ảnh gần gũi, tích cực mà Trương Vệ Kiện xây dựng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trương Vệ Kiện và bà xã bị chỉ trích vì hành động khi đi ăn nhà hàng - Ảnh 2

Trương Vệ Kiện là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tây Du Ký (1996), Tiểu Bảo và Khang Hy, Thiếu niên Trương Tam Phong và Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Anh được yêu mến nhờ lối diễn xuất hài hước, duyên dáng cùng phong cách biểu diễn đặc trưng.

Ngoài sự nghiệp, nam diễn viên còn có cuộc hôn nhân lâu năm với Trương Tây. Những năm gần đây, cả hai hạn chế hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng.

Sự việc lần này khiến cặp đôi nhận nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những phản ứng tiêu cực hiện chủ yếu xuất phát từ đoạn video được chia sẻ và quan điểm của cư dân mạng về hành vi nơi công cộng.

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