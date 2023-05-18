Vừa qua, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin ‘nam tài tử Hong Kong’ Trương Vệ Kiện bị nghi vấn ngoại tình, có nhân tình và con riêng sau lưng bà xã Trương Tây. Hình ảnh nam diễn viên đi chơi cùng một phụ nữ lạ và bé gái khoảng 4-5 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị truyền thông chụp được. Theo cánh săn ảnh, nam tài tử ân cần chăm sóc, bảo vệ an toàn cho hai mẹ con.

Trương Vệ Kiện cho biết anh và Tiền Quốc Vỹ là bạn thân, xem nhau như người nhà. Trước khi qua đời, đạo diễn nổi tiếng nhờ bạn bè chăm sóc vợ con. Trương Vệ Kiện nói anh và đồng nghiệp gồm vợ chồng Lâm Y Kiện - Mông Gia Tuệ, Lâm Hiểu Phong hứa thay phiên chăm sóc cho người nhà Tiền Quốc Vỹ.

Giữa làn sóng chỉ trích, mới đây, Trương Vệ Kiện đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Theo đó, nam tài tử bất ngờ khi xuất hiện thông tin ngoại tình, có con riêng. Anh phủ nhận phản bội vợ (hiện sống ở Bắc Kinh). Người phụ nữ và bé gái được cộng đồng mạng chụp lại là người nhà của cố đạo diễn Tiền Quốc Vỹ.

Diễn viên Trần Uyển Úy - vợ Tiền Quốc Vỹ - không thể một mình nuôi con nhỏ. Trương Vệ Kiện và một số tài tử khác hứa thay phiên, giúp nữ diễn viên đưa bé gái dạy dỗ, chăm sóc như người cha tinh thần.

"Tôi mà cũng bị dính ồn ào đời tư? Vợ tôi ở Bắc Kinh nhưng luôn biết tôi chỉ ra ngoài với vợ con của cố đạo diễn Tiền Quốc Vỹ. Hôm đó, tôi rủ nhiều đồng nghiệp đi cùng nhưng mọi người đều bận. Tôi đã hứa với anh Tiền sẵn sàng hỗ trợ mẹ con Uyển Úy để hai người có cuộc sống tốt hơn" - Trương Vệ Kiện nói.

Trên mạng xã hội, khán giả xôn xao bàn luận, đa phần bày tỏ sự tin tưởng vào Trương Vệ Kiện. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng một khi đã có vợ, Trương Vệ Kiện nên tránh có sự quan tâm gây hiểu nhầm như vậy.

Trương Vệ Kiện và Trương Tây kết hôn năm 2007. Do Trương Tây gặp vấn đề thể chất, từng hai lần sảy thai và bị trầm cảm nặng, vì vậy, nam tài tử quyết định không để vợ sinh con.

Vì hoàn cảnh gia đình, tài tử Trương Vệ Kiện và vợ, mỗi người sống một nơi, thi thoảng mới gặp nhau. Trương Vệ Kiện ở Hong Kong vì công việc, cộng với chăm sóc mẹ già. Trong khi đó, Trương Tây quen cuộc sống ở Bắc Kinh nên sống tại đây. Hàng tháng anh đều dành thời gian bay sang Trung Quốc Đại lục gặp gỡ vợ. Theo nam diễn viên, khoảng cách địa lý cũng không chia cắt hay làm rạn nứt tình cảm của vợ chồng anh.

Trương Vệ Kiện chia sẻ chính sự tin tưởng giúp anh và Trương Tây có cuộc hôn nhân lâu dài, viên mãn. Họ thống nhất mỗi ngày đều phải gọi điện cho đối phương. Dù ở hai nơi khác nhau nhưng bạn đời vẫn nắm rõ họ đang ở đâu, với ai, làm gì hàng ngày. Một nửa khối bất động sản trị giá hàng chục triệu USD của Trương Vệ Kiện được anh để Trương Tây đứng tên.