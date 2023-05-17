HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam'

Sao quốc tế 17/05/2023 09:17

Trương Vệ Kiện bất ngờ trước tin đồn tiêu cực về đời tư. Nam diễn viên lập tức phủ nhận phản bội vợ và cho biết bản thân chỉ giúp đỡ chăm lo cho vợ con của một đồng nghiệp quá cố.

Mới đây, tờ Sina đưa tin nam diễn viên Trương Vệ Kiện vướng phải nghi vấn ngoại tình, có nhân tình và con riêng sau lưng bà xã Trương Tây. Hình ảnh nam diễn viên đi chơi cùng một phụ nữ lạ và bé gái khoảng 4-5 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị truyền thông chụp được. Theo cánh săn ảnh, tài tử Lộc đỉnh ký ân cần chăm sóc, bảo vệ an toàn cho hai mẹ con.

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 1
Hình ảnh nam diễn viên đi chơi cùng một phụ nữ lạ và bé gái khoảng 4-5 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị truyền thông chụp được

Tối 16/5, Trương Vệ Kiện phản hồi Sina về thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư. Anh phủ nhận phản bội bà xã Trương Tây, có con riêng ở bên ngoài. Nam diễn viên cho biết người phụ nữ và bé gái xuất hiện cùng mình là vợ con của cố đạo diễn Tiền Quốc Vỹ.

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 2
Nam diễn viên cho biết người phụ nữ và bé gái xuất hiện cùng mình là vợ con của cố đạo diễn Tiền Quốc Vỹ

Anh và Tiền Quốc Vỹ có mối giao tình thân thiết ở showbiz Hong Kong. Trước khi đạo diễn nổi tiếng qua đời, Trương Vệ Kiện và nhiều đồng nghiệp như vợ chồng Mông Gia Tuệ - Trịnh Y Kiện, Lâm Hiểu Phong từng hứa thay phiên nhau chăm sóc cho vợ con của Tiền Quốc Vỹ.

Do con gái của cố đạo diễn còn quá nhỏ, một mình nữ diễn viên Trần Uyển Úy không thể cáng đáng cả vai trò làm cha nên khi có thời gian rảnh Trương Vệ Kiện và các tài tử khác ở showbiz Hong Kong sẽ sang phụ giúp vợ Tiền Quốc Vỹ nuôi dạy, đưa bé đi chơi.

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 3
Trương Vệ Kiện không ngờ mình cũng bị vướng scandal dời tư

'Tôi cũng bị dính scandal đời tư ư. Nói thật thì dù vợ tôi đang ở Bắc Kinh, cô ấy vẫn biết tôi ra ngoài với vợ con của cố đạo diễn Tiền Quốc Vỹ. Trước hôm đưa vợ con Tiền Quốc Vỹ ra ngoài, tôi đã rủ rất nhiều đồng nghiệp nhưng ai cũng bận. Tôi đã hứa với anh Tiền sẽ hỗ trợ Uyển Úy xây dựng cuộc sống mới nên khi mẹ con cô ấy cần, tôi luôn sẵn lòng giúp', Trương Vệ Kiện chia sẻ.

Được biệt, cuộc hôn nhân bền chặt giữa Trương Vệ Kiện và Trương Tây khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Tài tử 55 tuổi cầu hôn nữ diễn viên xứ Trung hơn 15 năm trước, khi anh gần như mất tất cả. Những khoản đầu tư thất bại khiến sao phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết rơi vào cảnh phá sản, không đủ tiền mua nổi một chiếc nhẫn đính hôn. Trương Tây khi ấy là một diễn viên đã thành danh ở Đại lục nhưng cô không quan tâm đến tình cảnh thảm hại của bạn trai. Mỹ nhân sinh năm 1974 không do dự mà nhận lời kết hôn với Trương Vệ Kiện, ngay cả khi biết rằng sẽ phải cùng anh mang gánh nặng tài chính.

 

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 4
Mỹ nhân sinh năm 1974 không do dự mà nhận lời kết hôn với Trương Vệ Kiện, ngay cả khi biết rằng sẽ phải cùng anh mang gánh nặng tài chính
HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 5
Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Bộ đôi âm thầm bên nhau suốt nhiều năm và chính thức tổ chức hôn lễ hồi 2009. Họ trải qua không ít khó khăn, thử thách và cả những đau đớn, tổn thương nhất là khi Trương Tây hai lần sảy thai. Tuy nhiên, cặp sao vẫn gắn bó bền chặt đến hiện tại và không còn đặt nặng vấn đề con cái.

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam' - Ảnh 6
Mặc dù không có con nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn bền chặt 

 

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965, anh là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông đồng thời là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim: Tiểu Bảo và Khang Hy, Thiếu niên Trương Tam Phong, Tây Du Ký (1996), Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không (2002), Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Như Ý Cát Tường, Kế hoạch A, Tiếu ngạo giang hồ (2012)… Trưởng thành trong cảnh nghèo khó và trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ thuở mới vào nghề, tài tử họ Trương dần trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hương Cảng nhưng rồi tên tuổi cũng dần nhạt nhòa vì những thăng trầm trong sự nghiệp.

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh

Dù sống ở 2 nơi khác nhau và một tháng chỉ gặp một vài lần nhưng hôn nhân của cả 2 vô cùng tốt đẹp.

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