"Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ" bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này

Sao quốc tế 09/01/2022 16:36

Trong thập niên 90, Hà Mỹ Điền từng được coi là mỹ nhân cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng với vai Nghi Lâm trong "Tiếu ngạo giang hồ".

Hà Mỹ Điền sinh năm 1975 từng có thời gian gắn bó với bộ môn thể dục dụng cụ. Với sự xuất sắc thiên bẩm, Hà Mỹ Điền lần lượt chinh phục các giải thưởng danh giá dành cho vận động viên thể dục dụng cụ. Từ chức vô địch tại Đại hội Thể thao Thiếu niên đến quán quân ở giải Thể dục Dụng cụ khu vực châu Á...

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 1

Ngã rẽ bất ngờ đối với nữ vận động viên thể dục dụng cụ này chính là quyết định thi tuyển vào nhà đài TVB vào năm 18 tuổi. Với nhan sắc xinh đẹp có thừa, Hà Mỹ Điền dù không qua trường lớp đào tạo diễn xuất vẫn nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng, được TVB o bế khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách Thiên Định Kỳ Duyên, Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Đại Náo Kim Các Tự, Tây Du Ký, Thiếu Niên Phong Lưu Đường Bá Hổ...

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 2

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 3

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 4

Từ Nghi Lâm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, cho đến Chung Linh trong Thiên Long Bát Bộ đều được xếp vào hàng kinh điển. Thậm chí, người ta còn ca tụng Hà Mỹ Điền là "ni cô đẹp nhất màn ảnh". Nhờ nhan sắc thanh tú, ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất Hà Mỹ Điền để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và dần trở nên nổi tiếng.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 5

  'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 6

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 7

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Mỹ Điền lại bất ngờ giải nghệ. Và nhiều nguồn tin khẳng định, lý do có liên quan đến việc "người tình màn ảnh" Trương Vệ Kiện cưới vợ.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 8

Trương Vệ Kiện là tài tử hợp tác với Hà Mỹ Điền nhiều nhất. Cả hai từng diễn xuất rất ăn ý trong nhiều bộ phim như Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Đại Náo Kim Các Tự, Thiếu Niên Hồng Văn Định, Tây Du Ký, Sóng Gió Chỉ Cấm Thành, Kỳ Phùng Địch Thủ: Võ Sĩ Cờ Tướng và trở thành cặp "kim đồng ngọc nữ" được khán giả yêu thích nhất bấy giờ. Hai diễn viên thân thiết nhau đến mức truyền thông từng nhằm Hà Mỹ Điền là người tình của Trương Vệ Kiện.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 9

Tuy nhiên, cô gái mà Trương Vệ Kiện chọn lấy làm vợ lại là Trương Tây. Việc này đã gây ra những hiểu lầm dở khóc dở cười như truyền thông đăng tin hẹn hò của cặp đôi Tiểu Bảo và Khang Hy, nhưng hình minh họa lại là Trương Vệ Kiện và "người tình màn ảnh" Hà Mỹ Điền.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 10 

Sau này, khi cùng tham gia một show giải trí, Hà Mỹ Điền trêu chọc tài tử họ Trương: "Em và Trương Tây đều là mẫu người nhỏ nhắn xinh xắn, vì sao anh không chọn em?". Câu hỏi kỳ lạ của Hà Mỹ Điền của nhiều người bất ngờ, thậm chí là choáng váng. Ngay cả Trương Vệ Kiện, chàng tài tử vốn nổi danh hóm hỉnh, nhanh trí cũng phải lúng túng: "Em hỏi thế không biết xấu hổ hả, dám hỏi anh vấn đề này, anh ngại thay cho em".

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 11

Từ đó, tin đồn Hà Mỹ Điền yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rộ lên khắp nơi. Kết hợp với việc cô âm thầm vắng bóng khỏi làng giải trí vào năm 2007, thời điểm mà Trương Vệ Kiện và Trương Tây nên duyên vợ chồng, càng khiến người ta đặt dấu chấm hỏi. Phải chăng chính chàng tài tử họ Trương là lý do khiến Hà Mỹ Điền bỏ nghề?

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 12 

Sự thật là gì, chẳng ai biết được vì Hà Mỹ Điền lẫn Trương Vệ Kiện đều chọn giữ im lặng. Trương Vệ Kiện giờ đang hạnh phúc bên Trương Tây còn Hà Mỹ Điền vẫn sống độc thân. Cô ít đóng phim, chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài show giải trí.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 13

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 14

"Tôi không thích đấu đá nhau, cũng không thích bị người khác lợi dụng tính toán, càng không thích giả bộ, vờ vĩnh. Tôi thích được sống thực với mình, không thích nói móc, chế giễu, mỉa mai, không thích toan tính người khác, đối đãi với người khác bằng sự chân thành", Hà Mỹ Điền chia sẻ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh cô du lịch nhiều nơi và đặc biệt là những thành quả từ sở thích vẽ và làm thủ công của mình.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 15

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 16

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 17

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 18 

Trong những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung với đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt thuần khiết cùng làn da trắng mịn. Thật khó tin rằng Hà Mỹ Điền đã bước sang tuổi 47.

'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 19

 'Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ' bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này - Ảnh 20 

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