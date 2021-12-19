Những bộ phim Hoa ngữ 'dở' nhất năm 2021: Hứa Khải và Cúc Tịnh Y chạy đâu cho thoát

Danh sách các phim Hoa ngữ dở nhất năm nay có tên Cúc Tịnh Y cũng là một điều tất yếu khi những bộ phim có sự góp mặt của cô đều thất bại ê chề.
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Cả hai bộ phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn và Gia Nam Truyện có sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y đều bị đánh giá khá kém và không có mấy phần ấn tượng trong lòng khán giả. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại của hai dự án này cũng chính là Cúc tịnh Y.
Theo nhận xét của khán giả, dù hiện tại là một trong những sao nữ có nhiều lưu lượng nhất Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại nhưng diễn xuất của Cúc Tịnh Y lại chẳng hề tiến bộ chút nào. Vẫn giữ lối trang điểm đậm vì sợ "xấu" mà biểu cảm của cô luôn bị gắn mác một màu một màu và cứng đờ. Cũng bởi vậy mà cả hai bộ phim chỉ được điểm dưới trung bình trên Douban.
Sau khi nổi tiếng nhờ vai diễn Phú Sát Thị Vệ trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ là một diễn viên triển vọng. Tuy nhiên, năm 2021 lại không mỉm cười với anh chàng khi các bộ phim của anh đều không được đánh giá cao. Điển hình là bộ phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp bị chê thậm tệ vì nội dung "thiếu tôn trọng Esport", tác phẩm rác, ăn cắp ý tưởng,... Ngoài ra, diễn xuất của "bà hoàng nhạt nhòa" Trình Tiêu cũng là điểm trừ lớn của bộ phim này.
Một cái tên khác cũng vô cùng xứng đáng lọt vào danh sách này đó chính Thiên Long Bát Bộ 2021. Phiên bản này của Thiên Long Bát Bộ được đánh giá là sự thất bại thảm hại của thương hiệu phim. Bộ phim này nhận được nhiều gạch đá là vì nội dung quá dư thừa, diễn xuất quá lố, giả tạo và làm mất đi tinh thần võ thuật của Thiên Long Bát Bộ các bản trước.
Danh sách đầy đủ của 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất năm 2021:
1. Lập trình viên đáng yêu
2. Khi em mỉm cười rất đẹp
3. Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn
4. Nữ hoàng mặc cả của tôi
5. Đạo mộ bút ký: Vân đỉnh thiên cung
6. Thiên long bát bộ
7. Gia Nam truyện
8. Ngộ long
9. Phong bạo vũ
10. Quân cửu linh