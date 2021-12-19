Những bộ phim Hoa ngữ 'dở' nhất năm 2021: Hứa Khải và Cúc Tịnh Y chạy đâu cho thoát

Cả hai bộ phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn và Gia Nam Truyện có sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y đều bị đánh giá khá kém và không có mấy phần ấn tượng trong lòng khán giả. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại của hai dự án này cũng chính là Cúc tịnh Y.

Cả hai bộ phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn và Gia Nam Truyện có sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y đều bị đánh giá khá kém

Theo nhận xét của khán giả, dù hiện tại là một trong những sao nữ có nhiều lưu lượng nhất Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại nhưng diễn xuất của Cúc Tịnh Y lại chẳng hề tiến bộ chút nào. Vẫn giữ lối trang điểm đậm vì sợ "xấu" mà biểu cảm của cô luôn bị gắn mác một màu một màu và cứng đờ. Cũng bởi vậy mà cả hai bộ phim chỉ được điểm dưới trung bình trên Douban.