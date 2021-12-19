Những bộ phim Hoa ngữ 'dở' nhất năm 2021: Hứa Khải và Cúc Tịnh Y chạy đâu cho thoát

Sao quốc tế 19/12/2021 15:31

Danh sách các phim Hoa ngữ dở nhất năm nay có tên Cúc Tịnh Y cũng là một điều tất yếu khi những bộ phim có sự góp mặt của cô đều thất bại ê chề.

Cả hai bộ phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng TrònGia Nam Truyện có sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y đều bị đánh giá khá kém và không có mấy phần ấn tượng trong lòng khán giả. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại của hai dự án này cũng chính là Cúc tịnh Y.

cuc tinh y 1
Cả hai bộ phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng TrònGia Nam Truyện có sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y đều bị đánh giá khá kém

Theo nhận xét của khán giả, dù hiện tại là một trong những sao nữ có nhiều lưu lượng nhất Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại nhưng diễn xuất của Cúc Tịnh Y lại chẳng hề tiến bộ chút nào. Vẫn giữ lối trang điểm đậm vì sợ "xấu" mà biểu cảm của cô luôn bị gắn mác một màu một màu và cứng đờ. Cũng bởi vậy mà cả hai bộ phim chỉ được điểm dưới trung bình trên Douban.

cuc tinh y 2
Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp bị chê thậm tệ vì nội dung 'thiếu tôn trọng Esport', tác phẩm rác, ăn cắp ý tưởng,...

Sau khi nổi tiếng nhờ vai diễn Phú Sát Thị Vệ trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải được kỳ vọng sẽ là một diễn viên triển vọng. Tuy nhiên, năm 2021 lại không mỉm cười với anh chàng khi các bộ phim của anh đều không được đánh giá cao. Điển hình là bộ phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp bị chê thậm tệ vì nội dung "thiếu tôn trọng Esport", tác phẩm rác, ăn cắp ý tưởng,... Ngoài ra, diễn xuất của "bà hoàng nhạt nhòa" Trình Tiêu cũng là điểm trừ lớn của bộ phim này.

cuc tinh y 3
Thiên Long Bát Bộ 2021 được đánh giá là sự thất bại thảm hại của thương hiệu phim

Một cái tên khác cũng vô cùng xứng đáng lọt vào danh sách này đó chính Thiên Long Bát Bộ 2021. Phiên bản này của Thiên Long Bát Bộ được đánh giá là sự thất bại thảm hại của thương hiệu phim. Bộ phim này nhận được nhiều gạch đá là vì nội dung quá dư thừa, diễn xuất quá lố, giả tạo và làm mất đi tinh thần võ thuật của Thiên Long Bát Bộ các bản trước.

Danh sách đầy đủ của 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất năm 2021:

1. Lập trình viên đáng yêu

2. Khi em mỉm cười rất đẹp

3. Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn

4. Nữ hoàng mặc cả của tôi

5. Đạo mộ bút ký: Vân đỉnh thiên cung

6. Thiên long bát bộ

7. Gia Nam truyện

8. Ngộ long

9. Phong bạo vũ

10. Quân cửu linh

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng”

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng”

Loạt mỹ nhân Cbiz như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi... dù say giấc nồng nhưng vẫn đẹp thần sầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Hứa Khải sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Khi em mỉm cười rất đẹp

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng”

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng”

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô?

Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô?

10 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đẹp nhất 2021: Cúc Tịnh Y bỏ hết "sương sa hạt lựu" lại xinh ngất ngây, số 4 là ai mà "chặt đẹp" Nhiệt Ba?

10 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đẹp nhất 2021: Cúc Tịnh Y bỏ hết "sương sa hạt lựu" lại xinh ngất ngây, số 4 là ai mà "chặt đẹp" Nhiệt Ba?

Top 5 cảnh phim Hoa ngữ 'khó hiểu' nhất 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'bay' lên cung trăng mừng Noel, Trần Vỹ Đình điều khiển được đồ vật bằng suy nghĩ

Top 5 cảnh phim Hoa ngữ 'khó hiểu' nhất 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'bay' lên cung trăng mừng Noel, Trần Vỹ Đình điều khiển được đồ vật bằng suy nghĩ

Lâu nay Cúc Tịnh Y cố tình make up và làm tóc một kiểu, hoá ra vì khuyết điểm khiến nhan sắc tụt dốc trong nháy mắt

Lâu nay Cúc Tịnh Y cố tình make up và làm tóc một kiểu, hoá ra vì khuyết điểm khiến nhan sắc tụt dốc trong nháy mắt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào