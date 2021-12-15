Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Triệu Lộ Tư có màn giả trai trong phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Cô thủ vai con gái duy nhất của Đại Tư Mã Tang Công - Tang Kỳ, cải nam trang vào Quốc Tử Giám học. Tạo hình giả trai của Triệu Lộ Tư trong phim bị netizen chê tơi bời vì quá sức giả trân khi kẻ mắt, đánh son môi hồng và liên tục có biểu cảm đáng yêu. Chưa kể tạo hình giả trai còn làm lộ rõ gương mặt tròn trịa, phô hết điểm yếu nhan sắc của cô.

Cúc Tịnh Y quả là diễn viên sợ xấu nhất Cbiz. Dù có phân cảnh giả trai và hóa thân thành người tị nạn trong Mộ Nam Chi nhưng tạo hình của cô quá giả trân khiến khán giả "tức ói". Liệu có người tị nạn nào mà phấn mắt, môi đỏ, lông mày sắc nét, xinh đẹp sang chảnh đến mức lố bịch như thế không? Nhiều người cho rằng đoàn làm phim đang "xem thường IQ của khán giả" khi để diễn viên giả trai thất bại thế này.

Dương Mịch

Tạo hình giả trai của Dương Mịch trong Hộc Châu Phu Nhân trông khôi ngô tuấn tú nhưng bị chê quá gầy và vẫn còn nét nữ tính yếu đuối, chứ chưa hoàn toàn trở thành một đả nữ cứng rắn. Nàng tiểu Hoa cũng vấp phải tranh cãi khi để lộ vòng 1 rõ ràng trong tạo hình này. Bên cạnh đó, vòng eo nhỏ của cô nàng cũng khiến nhiều người phải chú ý.

Cảnh Điềm

Trường hợp của Cảnh Điềm thì nên nói là cô nàng quá xinh đẹp để đóng giả nam nhân. Nhìn tạo hình công tử của Cảnh Điềm trong Đại Đường Vinh Diệu, khán giả lắc đầu vì đôi mắt to quá khổ, trang điểm kỹ càng cùng son môi bóng bẩy.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh có khuôn mặt bầu bĩnh, má bánh bao nên khó hợp với kiểu tóc nam nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1987 còn trang điểm quá đậm khi cải trang nam trong Hoa thiên cốt.

Dương Tử

Dương Tử khi vào vai Chu Dịch Hoan của phim Long Châu Truyền Kỳ cũng bị "la ó" không ngừng vì tạo hình nam nhân thảm họa. Gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên quả thực không hợp để giả trai, thậm chí tổ tạo hình còn thêm bộ ria mép khiến ai nhìn cũng biết Dương Tử là một tên "công tử rởm".

Đường Yên

Nếu những mỹ nhân ở trên giả trai mới chỉ khiến bạn hơi khó chịu thì tới tạo hình của Đường Yên trong Cẩm Tú Vị Ương, bạn chắc muốn thổ huyết. Phần tóc mái xoăn tít sành điệu cộng thêm bộ và ria mép giả trân biến Đường Yên thành diễn viên hài trên màn ảnh nhỏ. Màn giả trai "khó đỡ" này của Đường Yên khiến khán giả cười ra nước mắt.