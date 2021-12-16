Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng”

Sao quốc tế 16/12/2021 11:54

Loạt mỹ nhân Cbiz như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi... dù say giấc nồng nhưng vẫn đẹp thần sầu.

Đường Yên

Đường Yên là một trong những tiểu hoa 85 nổi tiếng của Cbiz. Cô từng có phân cảnh say giấc trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Dung mạo thanh tú cộng thêm sự an nhiên trên gương mặt Đường Yên lúc ngủ khiến người xem không thể rời mắt.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 1

Cúc Tịnh Y

Dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng nhan sắc của “mỹ nữ 4000 năm” lại là điều mà không ai có thể phủ nhận. Vào vai nàng Bạch Tố Trinh trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, nữ diễn viên khiến bao người say đắm với vẻ đẹp trong veo, thanh thoát, đầy tiên khí trong bộ váy trắng giản dị. Nhìn hình ảnh này của cô, nhiều người liên tưởng tới cảnh nàng công chúa ngủ trong rừng.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 2

Dương Mịch

Trong Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch cũng có khá nhiều cảnh ngủ quên giữa rừng đào đậm chất tiên khí, thượng thần. Lúc thì cô nằm trên những cành cây, khi lại gối đầu lên gốc đào, nhan sắc xinh đẹp nổi trội của nàng tiểu hoa đán khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 3Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 4

Hay trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, khi đồng thời sắm vai hai nhân vật là Tuyết Kiến và Tịch Dao, Dương Mịch cũng có cảnh chợp mắt ấn tượng chẳng kém, khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 5Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 6

Lưu Thi Thi

Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi khiến dân tình ngất ngây chẳng kém với nhan sắc thanh thuần, khí chất hơn người trong phân cảnh say giấc nồng này. Tay áp má, bờ môi phớt hồng, cô đẹp tựa một nàng thiếu nữ tuổi trăng rằm khiến bao trái tim phải xao xuyến.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 7

Triệu Lệ Dĩnh

Nhờ thành công của bộ phim Hoa Thiên Cốt, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã được sang trang mới, trở thành “nữ hoàng rating” đình đám của Cbiz. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh có không ít cảnh nằm giữa rừng hoa đào khiến người ta lạc lối. Vẻ đẹp trong sáng, cuốn hút của nữ diễn viên khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 8Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 9

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận trong Cẩm Y Chi Hạ cũng có một phân đoạn dựa vào gốc cây để ngủ cực kỳ đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây, lúc ngủ thì ngoan ngoãn, khi cười thì lại đáng yêu lanh lợi, bảo sao cô nàng này có lượng fan khủng đến vậy.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 10

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Với gương mặt đẹp không tì vết, khí chất thoát tục khó ai bì được, “thần tiên tỷ tỷ” khiến bao trái tim phải lỡ nhịp. Có lẽ, đây cũng là lý do khiến bao năm qua, Lưu Diệc Phi luôn là cái tên thuộc top đầu trong bảng xếp hạng các mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ.

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 11Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 12

Cảnh Tiểu Long Nữ ngủ trên dây trong Thần Điêu Đại Hiệp đã trở thành huyền thoại. Vẻ đẹp thoát tục của Lưu Diệc Phi khi say giấc nồng trên dây đẹp như tiên nữ, khiến người ta phải nín thở chiêm ngưỡng. 

Nữ thần Cbiz khoe nhan sắc cực phẩm khi đang ngủ: Lưu Diệc Phi như tiên nữ, Cúc Tịnh Y giống “người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 13

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dàn mỹ nhân Cbiz tạo dáng với ô trong suốt khiến người hâm mộ tan chảy.

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