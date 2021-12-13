Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại

Sao quốc tế 13/12/2021 10:00

Visual đỉnh cao của Lưu Diệc Phi trong phim điện ảnh "Hồng Môn Yến" khiến dân tình xứ Trung đổ rần rần.

Mới đây, trên weibo đăng tải hình ảnh cũ của Lưu Diệc Phi khi đóng vai Ngu Cơ trong Hồng Môn Yến. Cư dân mạng thật sự cảm khái vì nhan sắc của Lưu Diệc Phi thật sự rất kinh diễm và phù hợp với vai diễn mỹ nhân này.

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 1

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 2

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 3

"Hồng Môn Yến" là một trong những bộ phim bom tấn lịch sử của Trung Quốc được báo giới và người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi. Xoay quanh điển tích “Hán Sở tranh hùng”, phim tái hiện bữa tiệc Hồng Môn nổi tiếng, nơi chứng kiến cuộc đấu trí căng thẳng giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Toàn toàn bộ dàn diễn viên chính đều là nam, chỉ có mình nhân vật của Lưu Diệc Phi là nữ. Ngu Cơ được đánh giá là một trong những vai diễn hay nhất của Lưu Diệc Phi, đặc biệt là tạo hình của cô nàng quá xinh đẹp.

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 4

Theo lịch sử Trung Quốc thì nàng Ngu Cơ không phải là mẫu mỹ nhân an phận, cô là người phụ nữ dịu dàng nhưng lại không nhu nhược. Qua những cảnh diễn của Lưu Diệc Phi dường như người ta đang được thấy một nàng Ngu Cơ thật đang sống dậy. Lưu Diệc Phi cho biết, cô đã cố gắng rất nhiều để thể hiện thành công vai diễn này. Ngay sau khi nhận lời tham gia "Hồng Môn Yến," Lưu Diệc Phi đã tham gia khóa học đàn tỳ bà vì trong phim có nhiều cảnh diễn nàng Ngu Cơ bên chiếc đàn cổ này.

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 5

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 6

Các khán giả nhận định tạo hình của Ngu Cơ đặc biệt gây ấn tượng với người xem bởi nét dịu dàng, xinh đẹp, làm đắm say lòng người. Trong khi đó, tạo hình Hạng Vũ của Phùng Thiệu Phong mạnh mẽ, rất có khí phách của Tây Sở Bá Vương oai hùng.

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 7

Nhìn loạt ảnh trong phim, dân tình không khỏi “ngã mũ thán phục” trước nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lưu Diệc Phi, sức hấp dẫn không thể chối từ. Dù nhân vật này cuối cùng nhận cái kết bi kịch nhưng nét đẹp của cô khó mà làm người xem rời mắt. 

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 8

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 9

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 10

Ngay khi loạt ảnh được tung ra, dân mạng đã dành hàng loạt lời khen có cánh cho cô nàng như: “Nếu Lưu Diệc Phi sinh vào thời cổ đại, tôi tin sẽ có câu chuyện anh hùng chỉ yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn”, “Năm đó, tôi bị vẻ đẹp của Ngu Cơ làm kinh ngạc mãi không thôi”, “Không hổ danh là Thần tiên tỷ tỷ”….

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 11

Đạo diễn Lý Nhân Hải tỏ ra hài lòng với lối diễn xuất tinh tế của Lưu Diệc Phi, ông khen Lưu Diệc Phi nhập vai tự nhiên và khóc thì "hết mình."

Ngoài ra, các vai diễn Triệu Linh Nhi, Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi cũng gây được dấu ấn sâu sắc cho netizen và khán giả Trung Quốc. 

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 12

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 13

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 14

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 15

Tạo hình Ngu Cơ đẹp tuyệt trần của Lưu Diệc Phi 10 năm trước bỗng dưng hot trở lại - Ảnh 16

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