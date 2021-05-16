Những lần hiếm hoi ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khoe thân hình bốc lửa, vòng một ngồn ngộn, vóc dáng chuẩn đến từng mi li mét

Lưu Diệc Phi vẫn luôn là mỹ nhân sở hữu nhan sắc tự nhiên số một của giới giải trí Hoa ngữ, không chỉ vậy thân hình của ‘thần tiên tỷ tỷ’ cũng hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi tham gia showbiz từ khi còn rất trẻ, nhờ nhan sắc đỉnh cao, cô được rất nhiều đạo diễn nổi tiếng để mắt đến. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, vai diễn Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ luôn được đánh giá là kinh điển. Vậy nhưng sau khi chuyển sang mảng phim điện ảnh, “thần tiên tỷ tỷ” lại không gặt hái được thành công như mong đợi. Rất nhiều lần cô bị khán giả nhận xét là bình hoa di động trên phim, những bộ phim điện ảnh của Lưu Diệc Phi đều không được đánh giá cao.

Lưu Diệc Phi vẫn luôn được cộng đồng mạng xứ Trung gọi tên 'thần tiên tỷ tỷ'

Mặc dù vậy, nhiều năm nay, Lưu Diệc Phi vẫn là mỹ nhân sở hữu nhan số một của làng giải trí Hoa ngữ. Bất chấp những hình ảnh chụp lén hay những tấm hình từ phòng làm việc đăng tải, Lưu Diệc Phi vẫn luôn tỏa sáng với vẻ đẹp thanh thoát và nhan sắc vạn người mê. Mới đây, một vài tấm hình hiếm hoi Lưu Diệc Phi khoe thân hình nóng bỏng bỗng nhiên hot trở lại. Không chỉ có gương mặt đẹp, “thần tiên tỷ tỷ” còn sở hữu thân hình bốc lửa, hoàn hảo đến từng mi li mét.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình của Lưu Diệc Phi cũng hoàn hảo đến từng mi li mét

Những lần hiếm hoi 'thần tiên tỷ tỷ' khoe vóc dáng nuột nà khiến fan hâm mộ 'xịt máu mũi'

Nhiều năm trở lại đây, Lưu Diệc Phi vẫn luôn là mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Có ý kiến cho rằng, có lẽ vì sở hữu nhan sắc và thân hình quá hoàn hảo nên đến hiện giờ Lưu Diệc Phi vẫn chưa kết hôn

Ngoài nhan sắc và sự nghiệp, nhiều năm trước Lưu Diệc Phi từng công khai hẹn hò tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, vậy nhưng sau đó cặp đôi nổi tiếng lại tuyên bố chia tay trong tiếc nuối. Gần đây, mỹ nhân họ Lưu vướng tin đồn hẹn hò với nam nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Vậy nhưng những người quen của "thần tiên tỷ tỷ" cho biết, tin đồn này không chính xác, bản thân Lưu Diệc Phi cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho sự việc này.

Lộ danh tính bạn trai mới của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi, độ đẹp trai không thua kém tình cũ Song Seung Hun Sau nhiều năm chia tay với nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, ‘thần tiên tỷ tỷ’ vướng tin đồn có bạn trai mới, hai người thường đi du lịch và chụp hình chung.

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