‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng thừa nhận không có con là nỗi đau lớn nhất cuộc đời

Sao quốc tế 13/04/2021 11:10

Mới đây, ‘Tiểu Long Nữ’ đẹp nhất màn ảnh Lý Nhược Đồng thẳng thắn thừa nhận rằng không có con chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời cô.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 trong một gia đình đông con, cô là người con thứ 7 trong số 10 anh chị em. Lý Nhược Đồng khá may mắn trong sự nghiệp, cô gặt hái được rất nhiều thành công và đặc biệt ghi dấu ấn với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Với nhiều fan hâm mộ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng là phiên bản kinh điển nhất từ trước đến nay.

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 Tiểu Long Nữ chính là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhược Đồng

Mặc dù thành công trong con đường sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Lý Nhược Đồng lại khiến cô bị tổn thương. Lý Nhược Đồng từng hẹn hò cùng thương gia có tiếng Quách Ứng Tuyền. Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Nhược Đồng chấp nhận từ bỏ tất cả để làm vừa lòng người yêu. Mặc dù Quách Ứng Tuyền từng bỏ vợ và đang làm ăn thua lỗ nhưng “nàng Tiểu Long Nữ” vẫng chấp nhận đồng cam cộng khổ với người mình yêu.

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 Mối tình 10 năm với Quách Ứng Tuyền đã lấy đi mọi thứ của Lý Nhược Đồng

Gần 10 năm bên nhau nhưng Quách Ứng Tuyền không thể cho mỹ nhân TVB một danh phận. Sau khi hai người chia tay, cú sốc tình cảm này ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của Lý Nhược Đồng. Cô mất hơn 10 năm sau đó để lấy lại cân bằng và nhận ra giá trị cuộc sống. Giờ đây ở tuổi 54, Lý Nhược Đồng vẫn rất xinh đẹp nhưng cô vẫn chưa thể tìm được đến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

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 Lý Nhược Đồng mất hơn 10 năm để vượt qua bóng đen của quá khứ

Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi phóng viên hỏi Lý Nhược Đồng có thấy tiếc nuối hay không khi không có con gái để kế thừa nhan sắc tuyệt mỹ của mình? “Nàng Tiểu Long Nữ” đã trả lời rằng, không có con cái chính là nỗi đau lớn nhất của cô, mong rằng phóng viên không nói đến nỗi đau của cô nữa. Lý Nhược Đồng còn cho biết thêm, hiện nay cô xem cháu gái của mình như con gái, cháu gái có giống cô hay không giống cũng không sao, chỉ cần yêu thương cô là đủ rồi.

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 Lý Nhược Đồng cho biết không có con chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời cô
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 Hiện tại Lý Nhược Đồng xem cháu gái như con ruột của mình

Do hiện nay Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đều vẫn còn độc thân nên nhiều fan hâm mộ đã cố gắng “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Mọi người đều hy vọng “Cô Cô” và “Quá Nhi” có thể về chung một nhà. Về vấn đề này, Lý Nhược Đồng đã nhiều lần trả  lời, trong phim và ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Khi đóng phim sẽ nhập tâm để yêu Dương Quá nhưng ngoài đời sẽ phải biết cách để thoát ra khỏi vai diễn đó.

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 'Nàng Tiểu Long Nữ' lựa chọn 'tuyệt đối không tạm bợ' trong hôn nhân

Về việc kết hôn, “nàng Tiểu Long Nữ” cũng khẳng định thái độ rõ ràng, cô lựa chọn “tuyệt đối không tạm bợ”. Lý Nhược Đồng hy vọng sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm, như vậy mới có được hạnh phúc bền lâu.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

Dù đã 54 tuổi nhưng ‘nàng Tiểu Long Nữ’ vẫn vô cùng xinh đẹp, mỗi khi khoác lên người trang phục cổ trang, Lý Nhược Đồng đều mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau.

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Từ khóa:   Tiểu Long Nữ Thần Điêu Đại Hiệp Cổ Thiên Lạc

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