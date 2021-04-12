'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

Sao quốc tế 12/04/2021 10:43

Dù đã 54 tuổi nhưng ‘nàng Tiểu Long Nữ’ vẫn vô cùng xinh đẹp, mỗi khi khoác lên người trang phục cổ trang, Lý Nhược Đồng đều mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau.

Mới đây những hình ảnh mới nhất của mỹ nhân cổ trang Lý Nhược đồng được đăng tải và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. “Nàng Tiểu Long Nữ” khoác lên người trang phục cổ trang khiến nhiều người nhớ đến những vai diễn kinh điển của cô năm xưa.

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 Những tạo hình cổ trang của Lý Nhược Đồng vẫn luôn tạo được sức hút với người hâm mộ
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 Nét đẹp thoát tục, đậm chất tiên khí của mỹ nhân cổ trang Lý Nhược Đồng
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 Mặc dù đã 54 tuổi nhưng 'nàng Tiểu Long Nữ' vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp
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 Khi 'nàng Tiểu Long Nữ' khoác lên người trang phục cổ trang, có lẽ sẽ không ai thắng nổi Lý Nhược Đồng
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 Lý Nhược Đồng từng bị tổn thương sau khi chia tay mối tình 10 năm với thương gia họ Quách
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 Đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời vẫn một mình một bóng
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 Lý Nhược Đồng sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em
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 Nhưng cô rất may mắn trên con đường sự nghiệp
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 Những vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Đại Hiệp của Lý Nhược Đồng đều được đánh giá là kinh điển

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 trong một gia đình có 10 anh chị em. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Lý Nhược Đồng từng ghi dấu ấn với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại HiệpVương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Những vai diễn này của Lý Nhược Đồng đều được đánh giá là kinh điển nhất trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ. Sau này hiếm ai có thể vượt qua nhan sắc của Lý Nhược Đồng khi hóa thân vào các vai Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên.

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‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng đã chịu mở lòng sau thời gian dài trầm cảm vì bị người tình bỏ rơi

Sau khì bị người yêu bỏ rơi, Lý Nhược Đồng từng rơi vào trầm cảm. Hơn 10 năm sau, ‘Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' mới vượt qua cú sốc này.

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Từ khóa:   Tiểu Long Nữ Thần Điêu Đại Hiệp Vương Ngữ Yên

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