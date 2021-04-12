'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

Dù đã 54 tuổi nhưng ‘nàng Tiểu Long Nữ’ vẫn vô cùng xinh đẹp, mỗi khi khoác lên người trang phục cổ trang, Lý Nhược Đồng đều mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau.
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Mới đây những hình ảnh mới nhất của mỹ nhân cổ trang Lý Nhược đồng được đăng tải và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. “Nàng Tiểu Long Nữ” khoác lên người trang phục cổ trang khiến nhiều người nhớ đến những vai diễn kinh điển của cô năm xưa.
Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 trong một gia đình có 10 anh chị em. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Lý Nhược Đồng từng ghi dấu ấn với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Những vai diễn này của Lý Nhược Đồng đều được đánh giá là kinh điển nhất trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ. Sau này hiếm ai có thể vượt qua nhan sắc của Lý Nhược Đồng khi hóa thân vào các vai Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên.