Sau khì bị người yêu bỏ rơi, Lý Nhược Đồng từng rơi vào trầm cảm. Hơn 10 năm sau, ‘Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' mới vượt qua cú sốc này.

Với vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim kinh điển “Thần Điêu Đại Hiệp” năm 1995, tên tuổi của Lý Nhược Đồng nổi tiếng toàn châu Á. Vậy nhưng khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, bạn trai Lý Nhược Đồng không thích chuyện bạn gái bận bịu với công việc. Chiều lòng bạn trai, Lý Nhược Đồng đánh mất khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Cô ngoan ngoãn chờ đợi đến ngày kết hôn và sinh con. Lý Nhược Đồng từng phải điều trị bệnh trầm cảm 5 năm sau khi bị người tình bỏ rơi Vậy nhưng sau 10 năm bên nhau, năm 2008 bạn trai Lý Nhược Đồng bất ngờ tuyên bố chia tay. Sự việc này khiến “Tiểu Long Nữ” mắc bệnh trầm cảm. Không lâu sau bố của Lý Nhược Đồng cũng bất ngờ qua đời. Nỗi đau liên tiếp ập đến khiến cô dường như không thể vượt qua. Mất 5 năm sau đó Lý Nhược Đồng mới điều trị hết bệnh trầm cảm.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Lý Nhược Đồng từng chia sẻ rằng thời điểm đó chính là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cô. Khi bố mất, Lý Nhược Đồng không đi bái tế. Suốt 10 năm sau đó, cô vẫn không thể tin rằng bố đã rời xa mình mãi mãi. 10 năm qua, mỗi lần nhắc đến bố, Lý Nhược Đồng lại khóc. Cho đến tận năm nay, cô mới chấp nhận thực tế bố mình đã mất. Cô và mẹ đã cùng nhau đến thắp hương cho ông vào tết Thanh Minh. Từ từ bỏ sự nghiệp vì bạn trai nhưng cuối cùng Lý Nhược Đồng phải mất 10 năm để chữa lành vết thương lòng Lý Nhược Đồng vô cùng cảm kích sự kiên cường của mẹ bởi trong quãng thời gian khó khăn đó, một tay mẹ cô chăm sóc cho con gái và lo lắng cho chuyện hậu sự của chồng. Sự hy sinh và kiên cường của mẹ khiến Lý Nhược Đồng vô cùng cảm phục.

Đối với chuyện tình yêu, sau khi bị bỏ rơi, quan niệm về tình yêu của Lý Nhược Đồng đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây vì quá yêu nên cô luôn nghe theo lời bạn trai, luôn hạ thấp bản thân mình để anh không tự ti, vậy nhưng cuối cùng kết quả vẫn là chia tay. Bây giờ suy nghĩ của Lý Nhược Đồng đã thay đổi. Dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Thoát ra khỏi nỗi đau, Lý Nhược Đồng thay đổi cái nhìn của bản thân về tình yêu Sau hơn 10 năm, Lý Nhược Đồng đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen quá khứ. Việc duy nhất mà cô thấy hối tiếc chính là bỏ lỡ thời gian sinh con. Được làm mẹ là khao khát của bất kỳ người phụ nữ nào, trong đó có Lý Nhược Đồng. 10 năm qua, cô được không ít người theo đuổi, bạn bè cũng giới thiệu đối tượng cho cô. Lý Nhược Đồng từng chia sẻ rằng cô đã 3 lần đi xem mắt. Lần nào cô cũng giấu kín thân phận của mình. Nếu bị nhận ra, cô sẽ quan sát phản ứng đầu tiên của đối phương. Sau 3 lần giấu kín thân phận đi xem mắt, trái tim Lý Nhược Đồng dường như đã vui trở lại Lý Nhược Đồng cũng tiết lộ rằng hiện nay cô đã tìm được đối tượng để có thể phát triển mối quan hệ. Người hâm mộ hy vọng rằng sau mọi khổ đau, Lý Nhược Đồng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Lý Nhược Đồng dành trọn 10 năm để yêu một người và mất chừng ấy thời gian để quên đi người đó Hiện nay đã 46 tuổi nhưng diễn viên Lý Nhược Đồng vẫn chưa thể tìm được cho mình bến đỗ bình yên vì cô đã dành cả tuổi trẻ để yêu và quên một người…

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