Những hình ảnh từng bị cắt bỏ của ‘Tiểu Long Nữ’ Lưu Diệc Phi khiến Cnet điên đảo

Mới đây một số hình ảnh bị cắt bỏ của Lưu Diệc Phi trong ‘Thần Điêu Đại Hiệp’ bất ngờ được đăng tải khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên.
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“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi luôn là cái tên được netizen xứ Trung ái mộ nhờ vẻ đẹp tự nhiên mang đậm khí chất cổ trang. Tham gia làng giải trí từ khá sớm nhưng vai diễn Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp” luôn là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi.
Mới đây một vài hình ảnh bị cắt bỏ của Lưu Diệc Phi khi hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ bất ngờ hot trở lại trên mạng. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành của Lưu Diệc Phi nhận được vô vàn lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhiều người còn nhận xét rằng Lưu Diệc Phi là nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh từ trước đến nay. Có lẽ sau này khó ai có thể vượt qua “thần tiên tỷ tỷ” khi hóa thân vào vai diễn này.
Từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn cổ trang nhưng có lẽ “Tiểu Long Nữ” chính là vai diễn để đời của nữ diễn viên họ Lưu. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi không còn đóng phim truyền hình mà chuyển trọng tâm sự nghiệp sang phim điện ảnh. Vậy nhưng những vai diễn trong phim điện ảnh của cô không được đánh giá cao. Người xem vẫn chỉ nhớ đến Lưu Diệc Phi như một nữ thần cổ trang và là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh.