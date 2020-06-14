Angela Baby lộ ảnh quá khứ từng đi tiếp rượu 10 năm trước

Hình ảnh đi tiếp rượu 10 năm trước của Angela Baby bất ngờ được cộng đồng mạng xứ Trung 'đào mộ'.

Theo Sohu, mới đây một vài hình ảnh của Angela Baby hồi còn hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản bất ngờ được đăng tải và ngay lập tức trở thành chủ đề bán tán của netizen xứ Trung. Điều đáng nói là những tấm hình này cho thấy bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng có quá khứ đi tiếp rượu mà ít người biết đến.

Hình ảnh Angela Baby phải đi tiếp rượu 10 năm trước khiến fan hâm mộ xót xa

Angela Baby tham gia showbiz từ khi còn khá trẻ. Bắt đầu với nghề người mẫu tại Hong Kong nhưng không được chú ý, sau đó cô đến Nhật Bản phát triển sự nghiệp. Có vẻ như cuộc sống của Angela Baby tại Nhật Bản không như mơ. Vì là người mẫu chưa có tên tuổi nên thu nhập của cô khá thấp. Ngoài công việc chính, theo quy định của công ty Angela Baby còn phải đi tiếp rượu.

Trước khi được biết đến Angela Baby từng trải qua cuộc sống rất khó khăn

Xem những tấm hình Angela Baby phải đi tiếp rượu 10 năm trước, fan hâm mộ không khỏi xót xa. Tuy nhiên, nhờ trải qua những khó khăn này, Angela Baby càng mạnh mẽ hơn. Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby đã có bước phát triển mạnh mẽ. Cô chuyển mọi hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc.

Hiện nay cô đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ

Sau đám cưới thế kỷ, hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Vài năm trở lại đây cặp đôi luôn vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng cả hai đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Dù vướng nhiều thị phi, sự nghiệp của Angela Baby vẫn ngày một phát triển. Hiện nay cô là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby Luôn được đánh giá là mỹ nhân sở hữu nét đẹp hiện đại nhưng khi khoác lên người trang phục cổ trang, Angela Baby vẫn khiến người xem đổ gục.

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