Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vô tư khoác tay cùng nhiều hành động ngọt ngào dành cho một người phụ nữ khác mà không phải Angela Baby.
- Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?
- Phản ứng lạnh lùng của Angela Baby trước lời chúc ngọt ngào của Huỳnh Hiểu Minh
Ngày 26/3, một vài tấm hình của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đi dạo phố cùng một cô gái lạ được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.
Những tấm hình này xuất hiện giữa lúc mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vướng phải nhiều tin đồn rạn nứt khiến nhiều fan hâm mộ đặt câu hỏi: “Không biết Angela Baby nghĩ thế nào khi xem những tấm hình này?”.
Tuy nhiên, trang Sina cho hay đây chỉ là những hình ảnh trong bộ phim mới của Huỳnh Hiểu Minh đang được quay ở Thành Đô. Người phụ nữ đi cùng với nam tài tử họ Huỳnh chính là nữ diễn viên Thái Văn Tịnh. Cặp đôi khá nhập vai trong lần hợp tác này.
Sau một thời gian dài không đóng phim truyền hình, gần đây nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh tham gia khá nhiều bộ phim với nhiều đề tài khác nhau. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng khả năng diễn xuất và tiếng tăm của anh trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn khó ai có thể sánh kịp.