Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Ngày 26/3, một vài tấm hình của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đi dạo phố cùng một cô gái lạ được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện tay trong tay với người phụ nữ khác ở Thành Đô

Cặp đôi dành cho nhau nhiều hành động ngọt ngào

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh này đã gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc

Nam tài tử họ Huỳnh tay trong tay với người phụ nữ khác giữa lúc quan hệ giữa anh và vợ vướng nhiều tin đồn trục trặc

Những tấm hình này xuất hiện giữa lúc mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vướng phải nhiều tin đồn rạn nứt khiến nhiều fan hâm mộ đặt câu hỏi: “Không biết Angela Baby nghĩ thế nào khi xem những tấm hình này?”.