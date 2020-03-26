Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Sao quốc tế 26/03/2020 14:47

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vô tư khoác tay cùng nhiều hành động ngọt ngào dành cho một người phụ nữ khác mà không phải Angela Baby.

Ngày 26/3, một vài tấm hình của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đi dạo phố cùng một cô gái lạ được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

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Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện tay trong tay với người phụ nữ khác ở Thành Đô
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Cặp đôi dành cho nhau nhiều hành động ngọt ngào
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Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh này đã gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc
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Nam tài tử họ Huỳnh tay trong tay với người phụ nữ khác giữa lúc quan hệ giữa anh và vợ vướng nhiều tin đồn trục trặc

Những tấm hình này xuất hiện giữa lúc mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vướng phải nhiều tin đồn rạn nứt khiến nhiều fan hâm mộ đặt câu hỏi: “Không biết Angela Baby nghĩ thế nào khi xem những tấm hình này?”.

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Huỳnh Hiểu Minh luôn yêu thích những đôi giày giúp 'ăn gian' chiều cao

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Trên thực tế đây chỉ là những cảnh quay trong bộ phim mới của Huỳnh Hiểu Minh

Tuy nhiên, trang Sina cho hay đây chỉ là những hình ảnh trong bộ phim mới của Huỳnh Hiểu Minh đang được quay ở Thành Đô. Người phụ nữ đi cùng với nam tài tử họ Huỳnh chính là nữ diễn viên Thái Văn Tịnh. Cặp đôi khá nhập vai trong lần hợp tác này.

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Dù đã hơn 40 tuổi nhưng tầm ảnh hưởng của nam tài tử họ Huỳnh trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn còn rất lớn

Sau một thời gian dài không đóng phim truyền hình, gần đây nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh tham gia khá nhiều bộ phim với nhiều đề tài khác nhau. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng khả năng diễn xuất và tiếng tăm của anh trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn khó ai có thể sánh kịp.

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ đó là trước khi qua lại với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác giúp đỡ rất nhiều.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby giải trí Hoa ngữ

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