Nối gót Angela Baby, mỹ nhân Tân Cương bị khán giả la ó về khả năng diễn xuất

Mặc dù từng được đánh giá cao về diễn xuất nhưng mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á lại gây thất vọng cho khán giả trong bộ phim mới.

“Quan Hệ Hoàn Mỹ” là bộ phim truyền hình đang được phát sóng tại Trung Quốc nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ người hâm mộ. Trước khi phát sóng, phim được đánh giá rất cao vì quy tụ nhiều diễn viên thuộc trường phái thực lực như: Hoàng Hiên, Đồng Lệ Á, Trần Sổ, Trương Khải Lệ… Vậy nhưng sau khi phát sóng, nhiều người nhận xét diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á quá nhạt nhòa, thậm chí dàn diễn viên phụ còn diễn có hồn hơn diễn viên chính rất nhiều.

Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á không được đánh giá cao với vai diễn trong phim mới

Còn nhớ trước đây khi hợp tác với Hoàng Hiên trong bộ phim “Thời Đại Lập Nghiệp”, Angela Baby cũng từng bị khán giả la ó về khả năng diễn xuất khi chỉ biết trừng mắt và nhíu mày mà không thể hiện được nội tâm của nhân vật. Rất nhiều fan hâm mộ của Hoàng Hiên cho rằng chính vì Angela Baby diễn xuất quá tệ nên “Thời Đại Lập Nghiệp” mới không có được thành công như mong đợi.

Nhiều người nhận xét rằng khả năng diễn xuất của Đồng Lệ Á còn kém hơn Angela Baby

Tưởng chừng lần này Hoàng Hiên hợp tác với mỹ nhân Tân Cương sẽ khá hơn nhưng trong những tập đầu “Quan Hệ Hoàn Mỹ” phát sóng, nhiều người nhận xét diễn xuất của Đồng Lệ Á còn tệ hơn cả bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Vào vai tiểu thư nhà giàu Giang Đạt Lâm, Đồng Lệ Á diễn vô cùng gượng gạo, không lột tả được chiều sâu nhân vật khiến người xem vô cùng thất vọng.

Mặc dù vào vai một cô gái trẻ tuổi giàu có đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp nhưng Đồng Lệ Á lại không khắc họa thành công nhân vật

Hiện tại Đồng Lệ Á nhận rất nhiều lời chê từ người xem về diễn xuất của mình trong 'Quan Hệ Hoàn Mỹ'

Mặc dù trước đây Đồng Lệ Á từng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng lần này người đẹp Tân Cương thực sự đã gây thất vọng cho người hâm mộ.

Photoshop quá đà, Angela Baby trở thành trò cười của cộng đồng mạng Mới đây, một vài tấm ảnh của Angela Baby khiến cộng đồng mạng xứ Trung tranh cãi vì chỉnh sửa quá đà.

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