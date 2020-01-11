Angela Baby đẹp như tranh vẽ trong bộ trang phục triều Thanh

Angela Baby tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi với tạo hình trang phục nhà Thanh trong bộ ảnh mới được đăng tải.
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Bà xã Huỳnh Hiểu Minh là người đẹp nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Từ trước đến nay, Angela Baby luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp lai Tây, ngọt ngào và hiện đại của mình.
Tuy nhiên, khi khoác lên người bộ trang phục cổ trang, cô lập tức trở thành tuyệt sắc giai nhân. Không chỉ gây ấn tượng cho khán giả bởi những tạo hình cổ trang trong phim truyền hình, mới đây Angela Baby tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen khi khoác lên người trang phục triều Thanh.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mặc đồ nhà Thanh nhưng mỗi lần xuất hiện, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều mang đến những điều mới lạ. Nhiều fan hâm mộ nhận xét rằng bất luận là tạo hình cổ trang hay những bộ cánh hiện đại, Angela Baby luôn tỏa sáng.