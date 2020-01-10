Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Sao quốc tế 10/01/2020 13:50

Nữ diễn viên Dương Tử lại khiến fan hâm mộ bất ngờ vì nhan sắc quá khác biệt giữa những tấm hình thực tế với những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng.

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử tham gia một sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Cbiz hiện nay như Tiêu Chiến, Lý Hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba… Cô vô cùng xinh đẹp với bộ đồ đồ ấn tượng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

dien vien duong tu 1

dien vien duong tu 2
Diễn viên Dương Tử xuất hiện trong một sự kiện gần đây

Trong sự kiện này, cặp đôi “Cá Mực Hầm Mật” Dương Tử và Lý Hiện đã có cơ hội gặp mặt khiến fan hâm mộ vộ cùng thích thú. Không chỉ vậy, nữ diễn viên họ Dương và bạn diễn nam trong dự án phim truyền hình mới - Tiêu Chiến cũng có cơ hội ngồi cạnh nhau. Sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu Cbiz nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ.

dien vien duong tu 3

dien vien duong tu 4
Trong những tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng, Dương Tử vô cùng xinh đẹp và gợi cảm...

Mặc dù vậy, nhiều người đánh giá rằng nhan sắc của Dương Tử trong những tấm hình đã qua chỉnh sửa và ảnh thực tế khác biệt quá nhiều. Một vài bức ảnh được người hâm mộ chụp tại hiện trường cho thấy phần vai và eo của Dương Tử “dư mỡ” khá nhiều. Không ít bình luận chỉ trích Dương Tử rằng một nghệ sĩ nổi tiếng nên biết cách kiểm soát cân nặng và vóc dáng, nếu không làm được thì cũng nên chọn những bộ đồ che đi nhược điểm của bản thân khi tham gia sự kiện.

dien vien duong tu 5
... nhưng trong những tấm hình chụp tại hiện trường, nhan sắc của Dương Tử không được lung linh cho lắm
dien vien duong tu 6
Người đẹp họ Dương để lộ vòng eo và đôi vai khá mũm mĩm khiến fan hâm mộ bất ngờ
dien vien duong tu 7
Dương Tử vẫn luôn gây tranh cãi vì nhan sắc của mình

Từ trước đến nay vấn đề nhan sắc của Dương Tử luôn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất của cộng đồng mạng. 

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Mới đây tạo hình của nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim ‘Thanh Trâm Hành’ bất ngờ bị rò rỉ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Lý Hiện Cá Mực Hầm Mật

TIN LIÊN QUAN

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Dù Dương Tử hết lòng giúp đỡ nhưng phim mới của Lý Hiện vẫn bị chê thảm hại

Dù Dương Tử hết lòng giúp đỡ nhưng phim mới của Lý Hiện vẫn bị chê thảm hại

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới