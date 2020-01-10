Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử tham gia một sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Cbiz hiện nay như Tiêu Chiến , Lý Hiện , Địch Lệ Nhiệt Ba… Cô vô cùng xinh đẹp với bộ đồ đồ ấn tượng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

Trong sự kiện này, cặp đôi “ Cá Mực Hầm Mật ” Dương Tử và Lý Hiện đã có cơ hội gặp mặt khiến fan hâm mộ vộ cùng thích thú. Không chỉ vậy, nữ diễn viên họ Dương và bạn diễn nam trong dự án phim truyền hình mới - Tiêu Chiến cũng có cơ hội ngồi cạnh nhau. Sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu Cbiz nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ.

Trong những tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng, Dương Tử vô cùng xinh đẹp và gợi cảm...

Mặc dù vậy, nhiều người đánh giá rằng nhan sắc của Dương Tử trong những tấm hình đã qua chỉnh sửa và ảnh thực tế khác biệt quá nhiều. Một vài bức ảnh được người hâm mộ chụp tại hiện trường cho thấy phần vai và eo của Dương Tử “dư mỡ” khá nhiều. Không ít bình luận chỉ trích Dương Tử rằng một nghệ sĩ nổi tiếng nên biết cách kiểm soát cân nặng và vóc dáng, nếu không làm được thì cũng nên chọn những bộ đồ che đi nhược điểm của bản thân khi tham gia sự kiện.

... nhưng trong những tấm hình chụp tại hiện trường, nhan sắc của Dương Tử không được lung linh cho lắm

Người đẹp họ Dương để lộ vòng eo và đôi vai khá mũm mĩm khiến fan hâm mộ bất ngờ

Dương Tử vẫn luôn gây tranh cãi vì nhan sắc của mình

Từ trước đến nay vấn đề nhan sắc của Dương Tử luôn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất của cộng đồng mạng.