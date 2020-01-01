Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Là một hoạt động thường niên, sự kiện "Chào đón năm mới" của các đài truyền hình Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Tham gia sự kiện năm nay, các sao hạng A của Cbiz không những khoe trọn nhan sắc hơn người mà còn khiến fan hâm mộ bất ngờ về tài năng ca hát của mình.

Nữ diễn viên Dương Tử rất chịu khó đầu tư về mặt hình ảnh trong sự kiện 'Chào đón năm mới 2020' của đài Hồ Nam

Dương Mịch thay đổi phong cách đầy ấn tượng

Nam diễn viên Lý Hiện cũng khá trau chuốt về mặt hình ảnh khi xuất hiện trong chương trình 'Chào đón năm mới' của đài truyền hình Đông Phương

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, nữ diễn viên Dương Tử xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chương trình "Chào đón năm mới" của đài Hồ Nam. Cô nhận được cơn mưa lời khen vì nhan sắc và giọng hát của mình. Vậy nhưng ngay sau khi biểu diễn không lâu, nhiều người phát hiện Dương Tử hát nhép và điều này trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên Weibo.