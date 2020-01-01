Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép

Tham gia sự kiện 'Chào đón năm mới' của các đài truyền hình, nữ diễn viên Dương Tử và rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ dính nghi án hát nhép.
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Là một hoạt động thường niên, sự kiện "Chào đón năm mới" của các đài truyền hình Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Tham gia sự kiện năm nay, các sao hạng A của Cbiz không những khoe trọn nhan sắc hơn người mà còn khiến fan hâm mộ bất ngờ về tài năng ca hát của mình.
Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, nữ diễn viên Dương Tử xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chương trình "Chào đón năm mới" của đài Hồ Nam. Cô nhận được cơn mưa lời khen vì nhan sắc và giọng hát của mình. Vậy nhưng ngay sau khi biểu diễn không lâu, nhiều người phát hiện Dương Tử hát nhép và điều này trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên Weibo.
Nhiều người bênh vực Dương Tử rằng cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Khi xuất hiện trong một chương trình lớn được truyền hình trực tiếp, để tránh những sự cố bất ngờ thì hát nhép là chuyện hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng hát nhép là lừa dối khán giả truyền hình. Theo Sina, không chỉ Dương Tử, hàng loạt các diễn viên nổi tiếng khác như Lý Hiện, Dương Mịch… đều dính nghi án hát nhép khi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.