Fan hâm mộ thất vọng về tạo hình của Dương Tử trong ‘Thanh Trâm Hành’

Mới đây tạo hình của nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim ‘Thanh Trâm Hành’ bất ngờ bị rò rỉ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan hâm mộ.

Ngoài “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác thì “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử - Ngô Diệc Phàm là bộ phim cổ trang được người hâm mộ phim truyền hình Hoa ngữ chờ đợi nhất trong thời gian tới. Chính vì vậy, tạo hình của nam nữ nhân vật chính đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ fan hâm mộ. Hiện nay nữ diễn viên Dương Tử là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất Trung Quốc Vài ngày trước, tạo hình của Ngô Diệc Phàm trong “Thanh Trâm Hành” đã được tiết lộ. Với trang phục màu trắng, nhân vật cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ họ Ngô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Vì vậy rất nhiều người chờ đợi tạo hình mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim này.

Tạo hình cổ trang của Ngô Diệc Phàm trong 'Thanh Trâm Hành' được đánh giá là rất phù hợp Dương Tử là nữ diễn viên được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vài năm trở lại đây. Những bộ phim cô tham gia đều được khán giả đón nhận và đạt rating rất cao. Không chỉ vậy, những nam diễn viên hợp tác cùng Dương Tử như Đặng Luân, Lý Hiện đều nổi tiếng rất nhanh sau khi phim được công chiếu.

Nhờ những thành công trong thời gian qua, những dự án phim truyền hình tiếp theo của Dương Tử nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Khi thông tin Dương Tử và Ngô Diệc Phàm sẽ nên duyên trong dự án phim cổ trang “Thanh Trâm Hành” được công bố, fan hâm mộ đặc biệt trông mong tạo hình mới của người đẹp họ Dương trong bộ phim này. Tạo hình của Dương Tử được cho là quá đơn giản và không mấy ấn tượng Mới đây, những hình ảnh được cho là tạo hình nữ chính trong “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử đã bị lộ ra ngoài và ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ fan hâm mộ. Nhiều người cho rằng tạo hình cổ trang của Dương Tử trong bộ phim này có phần đơn giản không giống như mong đợi, không lột tả được hết khí chất và vẻ đẹp của người đẹp họ Dương. Hiện nay phía đoàn làm phim “Thanh Trâm Hành” vẫn chưa chính thức công bố tạo hình của các nhân vật chính. Những hình ảnh lan truyền trên mạng hiện nay đều chỉ được chụp lén, thế nhưng vẫn nhận được không ít sự quan tâm của người hâm mộ.

Nô nức xuất hiện trong sự kiện chào đón năm mới, Dương Tử và hàng loạt sao Hoa ngữ vướng nghi án hát nhép Tham gia sự kiện 'Chào đón năm mới' của các đài truyền hình, nữ diễn viên Dương Tử và rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ dính nghi án hát nhép.

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