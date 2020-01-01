Những nhan sắc ấn tượng nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2019

Năm 2019 vừa kết thúc, trang Sohu đã có một bài tổng kết về nhan sắc và các “bộ cánh” tuyệt đẹp của các mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ trong năm vừa qua. Đây là chiến thắng thuyết phục của các bà mẹ một con như: Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Thi Thi . Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát cũng là những cái tên đại diện cho thế hệ 9X của làng giải trí Hoa ngữ lọt vào danh sách này.

2019 là một năm đầy thành công với nữ diễn viên Lưu Thi Thi. Sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 4, cô nghỉ ngơi một vài tháng rồi có màn trở lại đầy ấn tượng. Dường như sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ, bà xã Ngô Kỳ Long ngày càng mặn mà và xinh đẹp hơn. Trong các sự kiện tham gia, Lưu Thi Thi luôn gây ấn tượng bởi các bộ cánh vô cùng đẳng cấp.

Triệu Lệ Dĩnh

Mỗi lần xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được cơn mưa lời khen của fan hâm mộ

Cũng giống Lưu Thi Thi, năm 2019 Triệu Lệ Dĩnh có màn tái xuất đầy ấn tượng sau khi sinh con đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong. Ngay sau khi quay trở showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận nhiều kịch bản phim truyền hình và tham gia khá nhiều sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, các bộ trang phục của nữ diễn viên họ Triệu đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Angela Baby

Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ khiến người khác thất vọng vì nhan sắc và gu thẩm mỹ của mình

Cũng là một trong những nữ nghệ sĩ thuộc thế hệ 8X và đã làm mẹ nhưng Angela Baby chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về trang phục cũng như nhan sắc đỉnh cao của mình trong mỗi sự kiện. Những bộ trang phục mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn luôn được đánh giá là đẳng cấp và rất hợp với nhan sắc của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được cộng đồng mạng xứ Trung đánh giá cao về nhan sắc

Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là một trong những mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất Cbiz hiện nay. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến fan hâm mộ phải thất vọng.

Cổ Lực Na Trát

Mỗi lần xuất hiện, Cổ Lực Na Trát đều gây ấn tượng cho người xem vì quá xinh đẹp

Cổ Lực Na Trát cũng là một mỹ nhân Tân Cương được đánh giá rất cao về nhan sắc. Mỗi lần tham gia sự kiện, cô đều gây ấn tượng mạnh bởi những bộ trang phục vô cùng lộng lẫy của mình. Cô cũng được Sohu đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ có trang phục thảm đỏ đẹp nhất Cbiz năm 2019.