Fan hâm mộ vô cùng hoang mang trước thông tin vợ chồng Lưu Thi Thi đang chuẩn bị hồ sơ ly hôn.

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi được đánh giá là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dù Ngô Kỳ Long từng có 1 đời vợ trước khi đến với Lưu Thi Thi nhưng nhiều người vẫn tin tưởng vào tình yêu của cặp đôi này. Vợ chồng Lưu Thi Thi từng có một hôn lễ đáng nhớ tại đảo Bali Năm 2011, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long nên duyên sau khi cùng hợp tác trong “Bộ Bộ Kinh Tâm”. Năm 2015 cặp đôi tổ chức đám cưới đẹp như cổ tích ở đảo Bali. Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng Ngô Kỳ Long chào đón con trai đầu lòng vào năm 2019. Gia đình nhỏ của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như truyền thông.

Vậy nhưng gần đây có thông tin cho rằng vợ chồng Ngô Kỳ Long đang đối mặt với tình trạng hôn nhân rạn nứt. Theo đó, nam tài tử họ Ngô đã phản bội lời thề khi kết hôn với Lưu Thi Thi. Theo nguồn tin này, nguyên nhân là do có sự xuất hiện của người thứ ba. Ngô Kỳ Long không chỉ ngoại tình với một cô người mẫu trẻ mà còn bạo hành Lưu Thi Thi. Cũng theo nguồn tin này, điều đáng nói là Ngô Kỳ Long chẳng những không hối hận mà còn đang ép Lưu Thi Thi chủ động đề nghị ly hôn. Không thể chịu nổi hành động của chồng, Lưu Thi Thi đã đưa con trai chưa đầy một tuổi trở về Bắc Kinh và cặp đôi đang tiến hành làm thủ tục ly hôn.

Gần đây có thông tin cho rằng Ngô Kỳ Long đã phản bội Lưu Thi Thi để ngoại tình với một người mẫu trẻ Lưu Thi Thi không chấp nhận hành động của Ngô Kỳ Long nên đã đưa con về Bắc Kinh Sau khi được đăng tải, thông tin này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người không tin Ngô Kỳ Long lại có những hành động như vậy. Một số người còn đưa ra bằng chứng phản bác lại những tin đồn thất thiệt kia. Họ cho rằng tin đồn Ngô Kỳ Long ngoại tình hoàn toàn không có thật. Trên thực tế, tình cảm của vợ chồng Lưu Thi Thi vẫn rất tốt đẹp, Ngô Kỳ Long rất yêu chiều vợ. Ngay sau khi kết hôn, Ngô Kỳ Long đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty cho Lưu Thi Thi. Rất hiếm ông chồng nào có thể làm được điều này. Đứng trước những tin đồn thất thiệt, vợ chồng Lưu Thi Thi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào Hiện nay phía Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Giống như những lần trước đây, cặp đôi nổi tiếng sẽ nhờ đến luật pháp để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của mình.

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ? Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

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