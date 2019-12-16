Ngắm dung nhan vạn người mê của gái một con Angela Baby

Trong bộ ảnh mới nhất, Angela Baby khoe trọn nhan sắc vừa hiện đại vừa khí chất khiến cánh mày râu "điêu đứng".

Angela Baby là cái tên không còn lạ lẫm gì trong giới giải trí Hoa ngữ. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc vạn người mê của Cbiz. Dù Angela Baby thường xuyên vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vậy nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của cô càng ngày càng thăng hạng.

Mới đây trang Sina vừa đăng tải một số hình ảnh của Angela Baby. Có thể thấy, mặc dù đã sinh con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh ngày càng đằm thắm và xinh đẹp hơn.

Những hình ảnh đầy ấn tượng của Angela Baby được đăng tải

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh như vừa mới bước ra từ một câu chuyện cổ tích

Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận Angela Baby quá xinh đẹp

Dung nhan vạn người mê của Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung

Angela Baby luôn là gương mặt được các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn

Cô khoe trọn vẻ đẹp vừa hiện đại vừa khí chất của mình trong những tấm hình này

Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby lên như diều gặp gió

Cô nổi tiếng khắp Cbiz vì nhan sắc đẹp không tì vết của mình

Dù đã sinh con nhưng nhan sắc của Angela Baby ngày càng thăng hạng

Sau khi những tấm hình này được đăng tải, Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Mặc dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của cô luôn là đỉnh cao. Nhờ đó bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn là gương mặt được các nhãn hàng lựa chọn để làm đại diện thương hiệu.

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang Mối quan hệ của đài Chiết Giang và các nghệ sĩ như Angela Baby, Trần Vỹ Đình khá căng thẳng sau cái chết của Cao Dĩ Tường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-dung-nhan-van-nguoi-me-cua-gai-mot-con-angela-baby-346510.html