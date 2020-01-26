Khoe nhan sắc kiều diễm, Angela Baby ‘đại náo’ Cbiz trong ngày đầu năm

Với nhan sắc đỉnh cao của mình, Angela Baby đã có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng trong ngày đầu năm 2020.

Angela Baby luôn là một trong những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý bởi nhan sắc hơn người. Trong ngày đầu tiên của năm 2020, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã khiến fan hâm mộ phải trầm trồ không ngớt vì nhan sắc đỉnh cao khi liên tục xuất hiện trong các chương trình chào xuân của những đài truyền hình lớn.

Angela Baby khoe vẻ đẹp gợi cảm trong những ngày đầu năm 2020 và nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng Hiện tại dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng Angela Baby vẫn luôn là gương mặt được nhiều đài truyền hình và các nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Angela Baby luôn trở thành tâm điểm chú ý vì cô luôn biết cách chọn cho mình những bộ trang phục và lối trang điểm tôn lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển.

Bên cạnh phong cách gợi cảm, Angela Baby tiếp tục khiến fan hâm mộ 'xịt máu mũi' vì quá xinh đẹp và khí chất trong những tấm hình này Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn được nhiều đài truyền hình và các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn Với những hình ảnh ấn tượng đa phong cách trong ngày đầu năm này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby Khi chưa nổi tiếng, Angela Baby từng phải làm công việc tiếp rượu. Quá khứ ít người biết này của cô vừa được trang Sohu tiết lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nhan-sac-kieu-diem-angela-baby-dai-nao-cbiz-trong-ngay-dau-nam-349541.html