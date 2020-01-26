Khoe nhan sắc kiều diễm, Angela Baby ‘đại náo’ Cbiz trong ngày đầu năm

Sao quốc tế 26/01/2020 12:54

Với nhan sắc đỉnh cao của mình, Angela Baby đã có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng trong ngày đầu năm 2020.

Angela Baby luôn là một trong những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý bởi nhan sắc hơn người. Trong ngày đầu tiên của năm 2020, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã khiến fan hâm mộ phải trầm trồ không ngớt vì nhan sắc đỉnh cao khi liên tục xuất hiện trong các chương trình chào xuân của những đài truyền hình lớn.

angela baby 1angela baby 2

angela baby 3
Angela Baby khoe vẻ đẹp gợi cảm trong những ngày đầu năm 2020 và nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Hiện tại dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng Angela Baby vẫn luôn là gương mặt được nhiều đài truyền hình và các nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Angela Baby luôn trở thành tâm điểm chú ý vì cô luôn biết cách chọn cho mình những bộ trang phục và lối trang điểm tôn lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển.

angela baby 4angela baby 5angela baby 6

angela baby 7
Bên cạnh phong cách gợi cảm, Angela Baby tiếp tục khiến fan hâm mộ 'xịt máu mũi' vì quá xinh đẹp và khí chất trong những tấm hình này

angela baby 8angela baby 9angela baby 10angela baby 11

angela baby 12
Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn được nhiều đài truyền hình và các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn

Với những hình ảnh ấn tượng đa phong cách trong ngày đầu năm này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby

Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby

Khi chưa nổi tiếng, Angela Baby từng phải làm công việc tiếp rượu. Quá khứ ít người biết này của cô vừa được trang Sohu tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby

Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby

Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ

Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ

Angela Baby đẹp như tranh vẽ trong bộ trang phục triều Thanh

Angela Baby đẹp như tranh vẽ trong bộ trang phục triều Thanh

Ngắm dung nhan vạn người mê của gái một con Angela Baby

Ngắm dung nhan vạn người mê của gái một con Angela Baby

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới