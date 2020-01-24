Hé lộ quá khứ phải đi tiếp rượu ít người biết của Angela Baby

Sao quốc tế 24/01/2020 08:09

Khi chưa nổi tiếng, Angela Baby từng phải làm công việc tiếp rượu. Quá khứ ít người biết này của cô vừa được trang Sohu tiết lộ.

Hiện nay, Angela Baby là một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất tại Trung Quốc. Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, Angela Baby còn sở hữu một gia đình đáng mơ ước bên Huỳnh Hiểu Minh và con trai Tiểu Hải Miên. Dù liên tục vướng phải nghi án rạn nứt tình cảm nhưng mới đây Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai khiến nhiều người tin rằng những tin đồn đó đều là giả.

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Hiện nay Angela Baby là một trong những gương mặt được yêu mến nhất Cbiz

Trước khi quen biết Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby không có gì nổi bật. Cô xuất thân từ nghề người mẫu nhưng với nhiều người, nhan sắc khi đó của cô rất đỗi bình thường, nếu muốn tiến sâu trong showbiz sẽ vô cùng khó khăn. Nhận thấy môi trường làm việc tại Nhật Bản phù hợp với tính cách của mình nên sau đó Angela Baby lựa chọn sang đó để phát triển sự nghiệp.

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Trước khi quen biết Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng có quãng thời gian lận đận trong sự nghiệp

Vào thời điểm đó bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn khá trẻ tuổi nhưng rất quyết đoán với lựa chọn của mình. Thực tế trong quãng thời gian này Angela Baby sống rất cực khổ. Theo Sohu, cô thường phải đi tiếp rượu những người đàn ông Nhật Bản. Một tấm hình được đăng tải cho thấy, mặc dù khá khó chịu khi bị một người đàn ông lạ mặt ép uống rượu những Angela Baby vẫn phải cố gượng cười để chiều khách.

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Cô từng phải đi tiếp rượu tại Nhật Bản khi chưa nổi tiếng
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Quen biết Huỳnh Hiểu Minh, cuộc đời của Angela Baby được rẽ sang một hướng khác

Tuy nhiên, ngay sau khi quen biết Huỳnh Hiểu Minh, nhờ những mối quan hệ của nam tài tử họ Huỳnh nên sự nghiệp của Angela Baby có bước phát triển nhanh chóng. Nhiều người vẫn nói vui rằng nếu không gặp được ông xã, rất có thể Angela Baby sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống như ngày hôm nay.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Tiểu Hải Miên

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