Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ đó là trước khi qua lại với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác giúp đỡ rất nhiều.

Angela Baby sinh ra tại Thượng Hải vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước với cái tên Dương Dĩnh. Khi đó bố mẹ cô chẳng thể ngờ được mười mấy năm sau con gái họ lại đổi tên thành Angela Baby. Angela Baby sinh ra tại Thượng Hải. Cô sống cùng bà ngoại đến năm 13 tuổi rồi mới sang Hong Kong Về thân thế của Angela Baby, từng có thông tin cho rằng ông nội của cô là người Đức, bà nội là người Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho hay ông nội của Angela Baby thực tế là một người Ấn Độ mang quốc tịch Đức. Angela Baby sống cùng với bà ngoại ở Thượng Hải đến năm 13 tuổi, sau đó cùng bố đến Hong Kong. Được biết, cuộc sống của gia đình Angela Baby tại Hong Kong rất khó khăn.

Mẹ cô từng làm việc tại một quán karaoke ở Thượng Hải. Sau khi đến Hong Kong bà không biết nói tiếng Quảng Đông nên nhận làm việc vặt mưu sinh. Sau đó nhờ mối quan hệ với đồng hương, bà làm việc cho một cửa hàng chủ yếu bán hàng cho du khách Trung Quốc. Trong khi đó, bố Angela Baby làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng đồng hồ cũng chủ yếu phục vụ cho khách du lịch đại lục. Angela Baby làm người dẫn chương trình thiếu nhi tại Disney Từ nhỏ, Angela Baby thiếu sự quản giáo của bố mẹ nên thành tích học tập không mấy khả quan. Trước tình hình đó, bố mẹ đã nhờ người tìm cho cô công việc dẫn chương trình thiếu nhi tại Disney. Thấy cái tên Dương Dĩnh của mình quá quê mùa nên cô đã đổi thành nghệ danh như hiện tại.

Sau khi có thêm em trai, kinh tế gia đình Angela Baby ngày càng khó khăn hơn. Lúc này cô thử sức với công việc người mẫu. Một năm bước chân vào nghề người mẫu nhưng chưa có thành quả gì, năm 2004 Angela Baby thử sức làm người dẫn chương trình cho một dự án nhỏ của đài TVB. Vậy nhưng ngoại hình và khuôn miệng khiến cô không thể nổi tiếng. Không cam tâm, Angela Baby tiếp tục thử sức với lĩnh vực điện ảnh. Rất may cô có cơ hội vào vai nữ phụ cho một bộ phim điện ảnh nhưng không thực sự nổi tiếng. Kinh tế gia đình khó khăn nên Angela Baby gia nhập làng giải trí từ khá sớm Năm 2006, Angela Baby có sự thay đổi bất ngờ về nhan sắc. Cũng từ đây cô luôn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2009, Angela Baby chia tay bạn trai Trần Vỹ Đình và bước lên con thuyền lớn của hai cha con Huỳnh Bách Minh, Huỳnh Tử Hoàn. Cô được cho là có quan hệ kín tiếng với hai cha con Huỳnh Bách Minh, Huỳnh Tử Hoàn Theo Sohu, hai người đàn ông họ Huỳnh này có vị trí khá cao trong giới giải trí Hong Kong lúc bấy giờ. Huỳnh Bách Minh đã nâng đỡ Angela Baby rất nhiều. Cô được mời vào vai nữ 3 trong bộ phim “Hoa Điền Hỉ Sự 2010” do Huỳnh Bách Minh đầu tư. Đặc biệt Huỳnh Tử Hoàn cũng là biên kịch của bộ phim này. Huỳnh Bách Minh từng gọi Angela Baby là 'Tiểu Trương Bá Chi' Nhờ sự giúp đỡ của hai cha con họ Huỳnh, những phân đoạn có Angela Baby trong bộ phim này còn nhiều hơn cả nữ hai. Khi bộ phim công chiếu, nhiều người chỉ trích Angela Baby cướp vai diễn của người khác. Vậy nhưng Angela Baby vẫn công khai khoác tay Huỳnh Bách Minh đi thảm đỏ. Không chỉ vậy, ông Huỳnh còn khen ngợi và gọi cô là “Tiểu Trương Bá Chi”. Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, mối nhân duyên giữa Angela Baby và cha con họ Huỳnh tại Hong Kong cũng kết thúc Tuy nhiên, mối nhân duyên giữa Angela Baby và cha con họ Huỳnh không kéo dài được lâu. Khi Huỳnh Hiểu Minh tham gia “Diệp Vấn 2”, Huỳnh Tử Hoàn đã giới thiệu Angela Baby cho Huỳnh Hiểu Minh. Cũng từ đó, cô toàn tâm toàn ý xây dựng mối quan hệ với ông xã hiện tại của mình.

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn? Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba đều được xem là những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng khi không còn lớp trang điểm, nhan sắc của ai mới là đỉnh cao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-den-voi-huynh-hieu-minh-angela-baby-tung-duoc-hai-nguoi-dan-ong-ho-huynh-khac-nang-do-352913.html