Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

Sao quốc tế 03/03/2020 07:04

Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba đều được xem là những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng khi không còn lớp trang điểm, nhan sắc của ai mới là đỉnh cao?

Hiện nay, nhan sắc của Angela Babymỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng Cbiz. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, hai mỹ nhân đình đám đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa trước nhan sắc của mình.

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Mỗi khi xuất hiện trên phim hay đi sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba đều rất xinh đẹp

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân đến từ Tân Cương, nổi tiếng xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to vốn là thương hiệu của mỹ nhân này. Từ trước đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba thường gây tranh cãi về diễn xuất nhưng riêng về nhan sắc, cô chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Xinh đẹp là vậy nhưng sau khi tẩy trang, mỹ nhân Tân Cương vẫn để lộ những nhược điểm của khuôn mặt. Cô không còn sở hữu làn da căng mịn như em bé mà thay vào đó là làn da đen nhẻm cùng những dấu hiệu tuổi tác.

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Ít ai ngờ được rằng Địch Lệ Nhiệt Ba lại xuống sắc thế này khi không được trang điểm

Khác Địch Lệ Nhiệt Ba, nhan sắc của Angela Baby từ trước đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi. Không ít lần bà xã Huỳnh Hiểu Minh vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ thế nhưng cô vẫn một mực phủ nhận. Angela Baby chỉ thừa nhận nhan sắc hiện tại và trước đây có nhiều khác biệt là do cô đi niềng răng.

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Nhiều người cho rằng nhan sắc hiện tại của Angela Baby là nhờ vào dao kéo

Dù nhan sắc hiện tại của Angela Baby là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ hay vẻ đẹp tự nhiên thì cô vẫn luôn lọt top những diễn viên đẹp nhất Hoa ngữ. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Angela Baby đều trở thành tâm điểm của truyền thông vì quá xinh đẹp. Tuy nhiên sau khi tẩy trang, nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại khiến nhiều người thất vọng.

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Khi không được trang điểm, Angela Baby khiến người hâm mộ thất vọng vì dung nhan của mình

Đều được đánh giá là những tường thành nhan sắc nhưng khi không còn sự hỗ trợ của lớp trang điểm và phần mềm chỉnh sửa ảnh, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Angela Baby trông khác lạ đến ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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