'Bạch Thiển' Dương Mịch tái xuất, nhan sắc khuynh thành lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 02/02/2020 09:42

Nữ diễn viên Dương Mịch tiếp tục gây thương nhớ với tạo hình cổ trang của mình dù chỉ là diễn viên khách mời trong ‘Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư’.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được xem là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách từng làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Dương Mịch - “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Dù không giữ nguyên ê kíp của phần trước nhưng mối tình giữa Bạch Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ fan hâm mộ.

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'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư' được xem là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa'
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Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba viết tiếp câu chuyện tình của Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu

Dù sau khi phát sóng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” nhận nhiều đánh giá trái chiều từ người hâm mộ nhưng đối với một số fan trung thành của bộ phim này, họ vẫn luôn theo dõi và chờ đợi sự xuất hiện của “Đệ nhất mỹ nhân Tứ Hải Bát Hoang” Bạch Thiển. Không phụ lòng mong đợi của khán giả, Dương Mịch đã có màn hóa thân trọn vẹn vào vai Bạch Thiển dù chỉ là vai diễn khách mời.

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Dù chỉ là diễn viên khách mời nhưng nhiều fan hâm mộ háo hức chờ đợi sự xuất hiện của nữ diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Thiển
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Dương Mịch tái hiện lại vai diễn được nhiều người yêu mến của 3 năm trước
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Nhiều người nhận xét nhan sắc của Dương Mịch còn lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba
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Không ít người xuýt xoa với tạo hình cổ trang này của Dương Mịch

Sau khi những hình ảnh của Dương Mịch trong “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được đăng tải, nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của “nàng Bạch Thiển” hoàn toàn lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Mặc dù không được đánh giá cao như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nhưng “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” vẫn đang là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ được khán giả quan tâm nhất.

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