Cả đời nữ diễn viên Dương Mịch cũng không thể tha thứ cho 4 người phụ nữ này

Sao quốc tế 22/01/2020 06:10

Sự nghiệp thành công nhưng nữ diễn viên Dương Mịch cũng vướng phải khá nhiều thị phi với các đồng nghiệp nữ.

Dương Mịch là một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng và được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Thành công là vậy nhưng trong sự nghiệp của mình nữ diễn viên Dương Mịch cũng vướng khá nhiều thị phi. Trong số đó, có những con người cả đời này cô cũng không thể tha thứ.

Vương Âu

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Vương Âu từng bị cho là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch

Cũng là một diễn viên xinh đẹp và có nhiều fan hâm mộ của Cbiz, vậy nhưng để so sánh với Dương Mịch thì độ nổi tiếng của Vương Âu vẫn thua xa. Vương Âu và chồng cũ của Dương Mịch từng vướng nghi án “thảo luận kịch bản” suốt 4 tiếng đồng hồ tại khách sạn. Đến thời điểm này khá nhiều người vẫn tin rằng Vương Âu chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết thúc.

Mặc dù hiện nay Dương Mịch và chồng cũ đã ly hôn nhưng ân oán giữa người đẹp họ Dương và Vương Âu vẫn không thể tháo gỡ. Vương Âu chính là một trong bốn người phụ nữ mà Dương Mịch không thể tha thứ trong cuộc đời này.

Dĩnh Nhi

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Dĩnh Nhi cũng là một trong bốn người phụ nữ mà Dương Mịch không thể tha thứ

Hiện Dĩnh Nhi đã kết hôn và sinh con thế nhưng giữa cô và nữ diễn viên Dương Mịch cũng có những hiềm khích không thể hóa giải. Khi Dĩnh Nhi và Lưu Khải Uy cùng tham gia bộ phim “Thiên Sơn Mộ Tuyết”, từng có tin đồn cả hai phát sinh tình cảm. Khi ấy Dương Mịch và Lưu Khải Uy đang trong giai đoạn yêu đương. Vì chuyện này mà Dương Mịch phải gác lại công việc để đến thăm đoàn phim của Lưu Khải Uy. Mối quan hệ của Dĩnh Nhi và Dương Mịch cũng căng thẳng từ đó đến nay.

Hoắc Tư Yến

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Hoắc Tư Yến và nữ diễn viên Dương Mịch vốn là bạn thân nhưng giờ lại trở thành kẻ thù

Dương Mịch và Hoắc Tư Yến từng là “khuê mật” một thời vậy nhưng vì một sự việc mà hai người bỗng trở thành kẻ thù của nhau. Một vài người thạo tin cho hay, mâu thuẫn giữa hai người đẹp phát sinh từ dự án điện ảnh “Vương Chi Thịnh Yến”. Ban đầu đoàn phim dự định mời Dương Mịch làm nữ chính nhưng không hiểu vì lý do gì Hoắc Tư Yến lại có được vai diễn này. Cũng từ đây mối quan hệ giữa hai người từ hảo tỉ muội bỗng trở thành kẻ thù.

Thái Nghệ Nông

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Thái Nghệ Nông chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi càng ngày càng xấu đi

Thái Nghệ Nông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của Đường Nhân Ảnh Thị. Vào thời điểm đó Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên đều là diễn viên thuộc Đường Nhân quản lý. Có thể nói rằng các nữ diễn viên này có được ngày hôm nay một phần là nhờ các mối quan hệ của Thái Nghệ Nông.

Sau khi nổi tiếng, trong một lần làm việc riêng Dương Mịch đã khiến Thái Nghệ Nông nổi giận. Sau đó Thái Nghệ Nông công khai chỉ trích Dương Mịch bằng những lời lẽ rất khó nghe. Không còn cách nào khác Dương Mịch chỉ biết chịu đựng. Cũng chính sự việc này khiến mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi ngày một xấu đi.

Hé lộ lý do khiến Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân chia tay

Hé lộ lý do khiến Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân chia tay

Nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân được cho là đã chia tay vì vợ cũ của Lưu Khải Uy không hài lòng về cách cư xử của bạn trai.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Vương Âu Lưu Khải Uy

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