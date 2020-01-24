Cao Vỹ Quang hé lộ lý do không muốn hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim tiên hiệp

Phim mới vừa phát sóng, Cao Vỹ Quang đã tuyên bố không muốn tiếp tục hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim tiên hiệp.
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Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” đã được phát sóng. Ngay từ khi bắt đầu khởi quay, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sau thành công của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Đúng như kỳ vọng, mặc dù mới phát sóng được vài tập nhưng bộ phim này của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
“Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” là bộ phim nói về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu. Đây được xem là phần tiếp theo của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nên được rất nhiều “mọt phim” ngóng đợi. Nhiều fan hâm mộ hy vọng bộ phim này sẽ mang đến thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang.
Phim vừa phát sóng chưa được bao lâu đã có nguồn tin cho hay Cao Vỹ Quang không muốn tiếp tục hợp tác với “mỹ nhân Tân Cương” trong phim tiên hiệp. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn gần đây, Cao Vỹ Quang nói vui rằng sau này dù rating phim có cao đến mấy anh cũng không muốn cùng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim tiên hiệp nữa. Lý do được “chàng Đông Hoa Đế Quân” đưa ra là: “Mỗi lần hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba, mọi người đều chú ý đến cô ấy. Tôi có cảm giác mình như đóng vai phụ, không ai để ý đến tôi, như vậy thì làm sao chú ý đến diễn xuất của tôi chứ”.
Câu nói hài hước của Cao Vỹ Quang không những gián tiếp khẳng định nhan sắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn cho thấy anh có phần tự ti với chính bản thân mình mỗi khi được hợp tác với “mỹ nhân Tân Cương”.