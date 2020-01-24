Cao Vỹ Quang hé lộ lý do không muốn hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim tiên hiệp

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” đã được phát sóng. Ngay từ khi bắt đầu khởi quay, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sau thành công của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Đúng như kỳ vọng, mặc dù mới phát sóng được vài tập nhưng bộ phim này của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba viết tiếp câu chuyện tình yêu giữa Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu

“Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” là bộ phim nói về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu. Đây được xem là phần tiếp theo của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nên được rất nhiều “mọt phim” ngóng đợi. Nhiều fan hâm mộ hy vọng bộ phim này sẽ mang đến thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang.