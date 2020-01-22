Bạn đại học tiết lộ nguyên nhân khiến đường tình duyên của Trịnh Sảng khá lận đận

Sao quốc tế 22/01/2020 06:22

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng nhưng nữ diễn viên Trịnh Sảng lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân đã được bạn đại học của cô tiết lộ.

Sau thành công với “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió dù không được đánh giá cao về diễn xuất. Cô từng được ví là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc. Nhan sắc ngọt ngào hiếm có của nữ diễn viên họ Trịnh giúp cô nhận được sự ái mộ của nhiều người.

trinh sang 1
Mặc dù nổi tiếng và xinh đẹp nhưng Trịnh Sảng lại khá lận đận trong chuyện tình cảm

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Trịnh Sảng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ. Trịnh Sảng và Trương Hàn nên duyên sau khi cùng hợp tác trong “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”. Suốt một thời gian dài cặp đôi này được đánh giá là xứng đôi vừa lứa nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tiếc rằng sau đó cả hai đã tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người.

trinh sang 2
Trịnh Sảng và Trương Hàn tuyên bố chia tay khiến nhiều người tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp

Có tin đồn rằng khi chia tay Trịnh Sảng không hề bàn bạc trước với Trương Hàn. Vì chuyện này mà Trương Hàn bị người khác chỉ trích khá nhiều. Thậm chí sau này khi Trương Hàn qua lại với Cổ Lực Na Trát, “mỹ nhân Tân Cương” cũng bị lôi vào vòng xoáy đó.

Mối tình thứ hai của Trịnh Sảng với “trai xấu” Hồ Ngạn Bân cũng từng tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Khi đang hẹn hò, anh thường bị fan của Trịnh Sảng chê bai về nhan sắc. Khi cặp đôi chia tay, Hồ Ngạn Bân cũng bị người hâm mộ chỉ trích.

trinh sang 3
Đến với Hồ Ngạn Bân, Trịnh Sảng cũng không thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn

Trương Hằng - người đàn ông không hoạt động showbiz nhưng có vẻ ngoài điển trai cũng bị fan của Trịnh Sảng la ó khi cả hai công khai mối quan hệ. Nhiều người còn nói rằng Trương Hằng muốn lợi dụng Trịnh Sảng nên mới hẹn hò với cô. Và sự thật đúng là vậy. Sau khi hẹn hò được hơn một năm, Trương Hằng đã lấy danh tiếng của Trịnh Sảng để đi vay nặng lãi. Cả hai đã phải đưa nhau ra tòa vì tranh chấp về tài chính.

trinh sang 4
Tưởng rằng sẽ bình yên bên Trương Hằng, thế nhưng cặp đôi lại lôi nhau ra tòa hậu chia tay

Một câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là vì sao ai hẹn hò với Trịnh Sảng đều nhận “gạch đá” từ dư luận? Phải chăng chuyện này có liên quan đến tính cách của Trịnh Sảng? Trước đây từng có một người bạn thời đại cho biết hồi còn đi học Trịnh Sảng đã rất khác biệt với mọi người. Cô không bao giờ quan tâm đến những lời bàn tán của thiên hạ. Trịnh Sảng nghĩ gì nói đó, một khi đã nói rồi thì sẽ làm. Nhiều người cho rằng có lẽ chính vì tính cách bộc trực này nên đường tình duyên của cô mới gặp nhiều sóng gió đến vậy.

Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa?

Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa?

Mối quan hệ của nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng bị nghi đang rất căng thẳng và rất có thể cặp đôi sẽ gặp nhau tại tòa trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hàn Cổ Lực Na Trát Trương Hằng

TIN LIÊN QUAN

Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa?

Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa?

Fan xót xa trước thông tin Trịnh Sảng bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền

Fan xót xa trước thông tin Trịnh Sảng bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền

Trịnh Sảng gây hoang mang khi vội vàng bán đi kỷ vật ‘định tình’ với Trương Hằng

Trịnh Sảng gây hoang mang khi vội vàng bán đi kỷ vật ‘định tình’ với Trương Hằng

Lộ vòng hai to bất thường, Lâm Tâm Như vướng nghi án mang thai ở tuổi 43

Lộ vòng hai to bất thường, Lâm Tâm Như vướng nghi án mang thai ở tuổi 43

Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Bố Sulli gây phẫn nộ vì chưa một lần tới thăm mộ con gái nhưng lại tích cực tranh giành tài sản

Bố Sulli gây phẫn nộ vì chưa một lần tới thăm mộ con gái nhưng lại tích cực tranh giành tài sản

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 41 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới