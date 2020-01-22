Bạn đại học tiết lộ nguyên nhân khiến đường tình duyên của Trịnh Sảng khá lận đận

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng nhưng nữ diễn viên Trịnh Sảng lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân đã được bạn đại học của cô tiết lộ.

Sau thành công với “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió dù không được đánh giá cao về diễn xuất. Cô từng được ví là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc. Nhan sắc ngọt ngào hiếm có của nữ diễn viên họ Trịnh giúp cô nhận được sự ái mộ của nhiều người. Mặc dù nổi tiếng và xinh đẹp nhưng Trịnh Sảng lại khá lận đận trong chuyện tình cảm Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Trịnh Sảng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ. Trịnh Sảng và Trương Hàn nên duyên sau khi cùng hợp tác trong “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”. Suốt một thời gian dài cặp đôi này được đánh giá là xứng đôi vừa lứa nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tiếc rằng sau đó cả hai đã tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Trịnh Sảng và Trương Hàn tuyên bố chia tay khiến nhiều người tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp Có tin đồn rằng khi chia tay Trịnh Sảng không hề bàn bạc trước với Trương Hàn. Vì chuyện này mà Trương Hàn bị người khác chỉ trích khá nhiều. Thậm chí sau này khi Trương Hàn qua lại với Cổ Lực Na Trát, “mỹ nhân Tân Cương” cũng bị lôi vào vòng xoáy đó. Mối tình thứ hai của Trịnh Sảng với “trai xấu” Hồ Ngạn Bân cũng từng tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Khi đang hẹn hò, anh thường bị fan của Trịnh Sảng chê bai về nhan sắc. Khi cặp đôi chia tay, Hồ Ngạn Bân cũng bị người hâm mộ chỉ trích.

Đến với Hồ Ngạn Bân, Trịnh Sảng cũng không thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn Trương Hằng - người đàn ông không hoạt động showbiz nhưng có vẻ ngoài điển trai cũng bị fan của Trịnh Sảng la ó khi cả hai công khai mối quan hệ. Nhiều người còn nói rằng Trương Hằng muốn lợi dụng Trịnh Sảng nên mới hẹn hò với cô. Và sự thật đúng là vậy. Sau khi hẹn hò được hơn một năm, Trương Hằng đã lấy danh tiếng của Trịnh Sảng để đi vay nặng lãi. Cả hai đã phải đưa nhau ra tòa vì tranh chấp về tài chính. Tưởng rằng sẽ bình yên bên Trương Hằng, thế nhưng cặp đôi lại lôi nhau ra tòa hậu chia tay Một câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là vì sao ai hẹn hò với Trịnh Sảng đều nhận “gạch đá” từ dư luận? Phải chăng chuyện này có liên quan đến tính cách của Trịnh Sảng? Trước đây từng có một người bạn thời đại cho biết hồi còn đi học Trịnh Sảng đã rất khác biệt với mọi người. Cô không bao giờ quan tâm đến những lời bàn tán của thiên hạ. Trịnh Sảng nghĩ gì nói đó, một khi đã nói rồi thì sẽ làm. Nhiều người cho rằng có lẽ chính vì tính cách bộc trực này nên đường tình duyên của cô mới gặp nhiều sóng gió đến vậy.

Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa? Mối quan hệ của nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng bị nghi đang rất căng thẳng và rất có thể cặp đôi sẽ gặp nhau tại tòa trong thời gian tới.

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