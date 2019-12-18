Mâu thuẫn kinh tế, Trịnh Sảng và bạn trai kiện nhau ra tòa?

Sao quốc tế 18/12/2019 15:31

Mối quan hệ của nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng bị nghi đang rất căng thẳng và rất có thể cặp đôi sẽ gặp nhau tại tòa trong thời gian tới.

Trịnh Sảng là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô từng được xem là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ nước này. Từ khi còn rất trẻ, với nhan sắc ngọt ngào của mình Trịnh Sảng đã thành công với nhiều vai diễn.

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Với nhan sắc ngọt ngào của mình, nữ diễn viên Trịnh Sảng rất thành công trong sự nghiệp

Sự nghiệp thành công là vậy nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên Trịnh Sảng lại vô cùng lận đận. Sau thành công của bộ phim truyền hình “Cùng ngắm mưa sao băng”, Trịnh Sảng và Trương Hàn chính thức hẹn hò. Khi đó cặp đôi nổi tiếng nhận được nhiều lời chúc phúc từ fan hâm mộ cũng như đồng nghiệp. Thế nhưng sau đó không lâu cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Một thời gian khá lâu sau khi kết thúc mối quan hệ với Trương Hàn, Trịnh Sảng dũng cảm yêu lần nữa. Bạn trai lần này của cô không đẹp trai nhưng rất có tài: nhạc sĩ Hồ Ngạn Bân. Vậy nhưng mối tình này của nữ diễn viên họ Trịnh cũng không kéo dài được bao lâu. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai tuyên bố đường ai nấy đi.

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Sau khi chia tay những mối tình đình đám, Trịnh Sảng công khai hẹn hò Trương Hằng trong sự lo lắng của nhiều fan hâm mộ

Tháng 7/2018, những hình ảnh đầu tiên của Trịnh Sảng và người đàn ông ngoài showbiz Trương Hằng được truyền thông Hoa ngữ đăng tải. Đến tháng 9, cả hai công khai hẹn hò trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Fan hâm mộ của Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng không phải là thiếu gia giàu có. Anh ta chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của Trịnh Sảng để được nổi tiếng và thuận lợi trong công việc mà thôi.

Bất chấp làn sóng phản đối, Trịnh Sảng và bạn trai vẫn quấn quýt bên nhau. Cô bỏ mặc ngoài tai những lời cảnh báo của fan hâm mộ. Thậm chí Trịnh Sảng còn đầu tư khá nhiều tiền để Trương Hằng mở công ty. Tháng 11/2019, rộ thông tin Trịnh Sảng và Trương Hằng đã chia tay nhưng cặp đôi vẫn không đưa ra bất kỳ động thái nào.

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Nhiều người cho rằng Trương Hằng 'dựa hơi' Trịnh Sảng để được nổi tiếng

Ngày 18/12, Sina dẫn lời những người thạo tin trong giới truyền thông cho biết thực ra Trịnh Sảng và Trương Hằng đã chia tay từ khá lâu. Ngày 17/10 vừa qua, cả hai từ chối cùng tham gia một show truyền hình với lý do lịch trình không phù hợp. Nhưng trên thực tế, vì đã chia tay nên họ không muốn xuất hiện cùng nhau nữa. Hiện Trương Hằng cũng không còn quản lý công việc của Trịnh Sảng như trước đây.

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Sau hơn một năm hẹn hò cặp đôi được cho là đã chia tay do mẫu thuẫn về kinh tế

Cũng theo nguồn tin này, quan hệ của hai người khá căng thẳng. Rất có thể sau này họ sẽ kiện nhau ra tòa vì vấn đề kinh tế. Phóng viên Sina đã liên hệ với Trịnh Sảng và Trương Hằng để xác minh nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cả hai.

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Mạng xã hội Trung Quốc đang bàn tán xôn xao việc nữ diễn viên Trịnh Sảng bị bạn trai Trương Hằng lừa cả tình lẫn tiền.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hàn Trương Hằng

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