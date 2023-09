Tháng 4/2019, những video vụng trộm trên xe taxi của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An gây chấn động làng giải trí Hong Kong nói riêng và Cbiz nói chung. Ngay sau đó Hứa Chí An đã tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ là Trịnh Tú Văn và người hâm mộ. Từ đó đến nay, sự nghiệp của Hứa Chí An đóng băng hoàn toàn. Mặc dù nhận được sự tha thứ từ vợ nhưng dư luận lại chưa thể tha thứ cho nam ca sĩ họ Hứa.

Huỳnh Tâm Dĩnh bất ngờ trở về Hong Kong sau 8 tháng 'lánh nạn' tại Mỹ

Về phần “tiểu tam” Huỳnh Tâm Dĩnh, sau khi những clip mặn nồng với chồng người khác được đăng tải, cuộc sống của nàng á hậu thay đổi hoàn toàn. Đài TVB “phong sát” mọi hoạt động nghệ thuật của cô, các bộ phim hay chương trình mà Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia đều bị hoãn vô thời hạn. Không chỉ vậy, cô còn hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận. Rất nhiều nhãn hàng ký hợp đồng đại diện thương hiệu với Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị ảnh hưởng sau scandal này.