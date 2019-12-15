Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh bất ngờ trở lại Hong Kong sau 8 tháng bỏ trốn sang Mỹ vì scandal ngoại tình với Hứa Chí An.
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Tháng 4/2019, những video vụng trộm trên xe taxi của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An gây chấn động làng giải trí Hong Kong nói riêng và Cbiz nói chung. Ngay sau đó Hứa Chí An đã tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ là Trịnh Tú Văn và người hâm mộ. Từ đó đến nay, sự nghiệp của Hứa Chí An đóng băng hoàn toàn. Mặc dù nhận được sự tha thứ từ vợ nhưng dư luận lại chưa thể tha thứ cho nam ca sĩ họ Hứa.
Về phần “tiểu tam” Huỳnh Tâm Dĩnh, sau khi những clip mặn nồng với chồng người khác được đăng tải, cuộc sống của nàng á hậu thay đổi hoàn toàn. Đài TVB “phong sát” mọi hoạt động nghệ thuật của cô, các bộ phim hay chương trình mà Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia đều bị hoãn vô thời hạn. Không chỉ vậy, cô còn hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận. Rất nhiều nhãn hàng ký hợp đồng đại diện thương hiệu với Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị ảnh hưởng sau scandal này.
Không thể sống trước búa rìu dư luận tại Hong Kong, Huỳnh Tâm Dĩnh bỏ trốn sang Mỹ với một kế hoạch hoàn hảo. Cũng suốt thời gian này, có nhiều tin đồn cho rằng cô đang mang thai đứa con của Hứa Chí An khiến Trịnh Tú Văn phát điên. Tuy nhiên, các nhân vật chính không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước những tin đồn này.
Ngày 14/12, truyền thông xứ Cảng Thơm đồng loạt đăng tải thông tin Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh bất ngờ trở về Hong Kong. Bị cánh phóng viên bao vây, Huỳnh Tâm Dĩnh đã bật khóc và cho biết lần này về Hong Kong để thăm người nhà. Khi được hỏi có liên lạc với Hứa Chí An hay không, Huỳnh Tâm Dĩnh đã từ chối trả lời câu hỏi này.