Hơn 3 tháng qua, bố Sulli chưa từng một lần tới thăm mộ con gái nhưng lại rất tích cực tranh giành tài sản.

Mới đây netizen xứ Hàn cùng nhiều fan hâm mộ của Sulli vô cùng phẫn nộ với thông tin được anh trai của cô tiết lộ. Theo đó, kể từ khi em gái qua đời, bố anh chưa một lần tới thăm mộ nhưng lại rất tích cực trong việc tranh giành tài sản mà con gái để lại.

Sulli tự tử là một trong những sự kiện được chú ý nhất của làng giải trí Hàn Quốc năm 2019

Theo Sohu, hơn 3 tháng kể từ ngày nữ ca sĩ xinh đẹp Sulli tự tử, ngày 18/1 người anh trai công khai chỉ trích bố mình đồng thời tỏ ra không hài lòng về việc ông tranh giành tài sản của con gái quá cố. Anh trai Sulli thẳng thừng: “Đến mộ của con gái ruột cũng chưa từng đi, không xứng đáng làm bố”.

Sau cái chết của Sulli, chuyện bố mẹ cô tranh giành khối tài sản con gái để lại luôn nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nhiều ý kiến chỉ trích bố mẹ Sulli rằng họ vốn không dành chút quan tâm nào cho con gái. Khi mồ của Sulli còn chưa xanh cỏ, cả hai lại nhanh chóng lao vào cuộc chiến giành tài sản.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày em gái qua đời, anh trai Sulli lên tiếng chỉ trích bố mình chưa từng đến thăm mộ của Sulli

Sulli được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương yêu của bố mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã bị bỏ rơi và phải sống với bà nội. Tham gia làng giải trí từ rất sớm, cô thường ở lại ký túc xá của công ty. Anh trai chính là người trong gia đình mà Sulli thân thiết nhất.

Mặc dù bỏ rơi các con khi còn nhỏ nhưng bố của Sulli lại rất tích cực trong cuộc chiến tranh giành tài sản mà con gái để lại

Chia sẻ về vấn đề tài sản Sulli để lại, người anh trai cho biết trước đây em gái anh thường muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình. Nếu được quyết định thay em gái, anh sẽ làm theo ý nguyện của cô. Tuy nhiên, trước khi chết Sulli không để lại di chúc nên theo pháp luật người được quyền quản lý số tài sản này chính là bố mẹ.

Con mới qua đời, bố mẹ Sulli đã lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản Trong khi cái chết của Sulli vẫn là nỗi đau cho người hâm mộ thì bố mẹ ruột của cô lại lao ngay vào cuộc chiến tranh giành tài sản con gái để lại.

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