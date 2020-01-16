Lâm Tâm Như bật khóc khi dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ hội tụ đông đủ sau gần 20 năm

Sao quốc tế 16/01/2020 09:38

Sau gần 20 năm, dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ mới có dịp hội tụ. Vì quá xúc động, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc.

Mới đây, chương trình ghi hình chào xuân của đài truyền hình Đông Phương (Trung Quốc) đã gây bất ngờ cho người xem khi quy tụ toàn bộ dàn diễn viên trong bộ phim nổi tiếng “Tân dòng sông ly biệt”. Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Vương Lâm, Khâu Chấn Hải… đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ sau gần 20 năm bộ phim được phát sóng. Vì quá xúc động, diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc.

dien vien lam tam nhu 1
Dàn diễn viên đình đám của 'Tân dòng sông ly biệt' đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ
dien vien lam tam nhu 2
Rất hiếm khi Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ, Lâm Tâm Như, Triệu Vy cùng đứng chung một sân khấu
dien vien lam tam nhu 3
Những diễn viên đình đám một thời đã có màn hội ngộ sau gần 20 năm bộ phim được phát sóng

Có lẽ đây là màn hội ngộ đầy đủ nhất từ trước đến nay của những phim truyền hình nổi tiếng một thời. Khán giả được sống lại với bao kỷ niệm từ 20 năm trước. Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi … từng là thanh xuân của biết bao người.

dien vien lam tam nhu 4
Lâm Tâm Như và Triệu Vy từng hóa thân vào vai hai chị em cùng cha khác mẹ, Lục Như Bình và Lục Y Bình
dien vien lam tam nhu 5
Quá xúc động vì màn hội ngộ này, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc
dien vien lam tam nhu 6
Mặc dù khá thân thiết nhưng rất ít khi Triệu Vi và Lâm Tâm Như có cơ hội gặp gỡ

Qua những tấm ảnh được đăng tải, không ít người hâm mộ bùi ngùi cho rằng các nam thần, nữ thần một thời thực sự đã có tuổi. Dấu hiệu tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng không bao giờ già của Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Triệu Vy.

dien vien lam tam nhu 7
Dấu hiệu tuổi tác thể hiện rõ trên gương mặt Tô Hữu Bằng
dien vien lam tam nhu 8
Từng được mệnh danh là nam thần không tuổi nhưng nếp nhăn đã xuất hiện rất nhiều trên gương mặt chàng 'Đỗ Phi'
dien vien lam tam nhu 9
Cổ Cự Cơ vẫn không thay đổi nhiều so với 'Hà Thư Hoàn' của 20 năm về trước

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng các diễn viên cũng là con người, không thể thoát khỏi quá trình lão hóa. Các thần tượng của họ đã hơn 40 tuổi, do đó trên mặt xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác là điều khó tránh khỏi.

Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa

Hành động ngọt ngào của nữ diễn viên Lâm Tâm Như dành tặng ông xã vào đúng ngày sinh nhật nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tô Hữu Bằng Triệu Vy Cổ Cự Cơ

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Dàn sao ‘Hoàn Châu Cách Cách’ hội ngộ, bầu trời ký ức bỗng ùa về

Dàn sao ‘Hoàn Châu Cách Cách’ hội ngộ, bầu trời ký ức bỗng ùa về

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới