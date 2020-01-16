Lâm Tâm Như bật khóc khi dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ hội tụ đông đủ sau gần 20 năm

Sau gần 20 năm, dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ mới có dịp hội tụ. Vì quá xúc động, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc.
- Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này
- Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa
Mới đây, chương trình ghi hình chào xuân của đài truyền hình Đông Phương (Trung Quốc) đã gây bất ngờ cho người xem khi quy tụ toàn bộ dàn diễn viên trong bộ phim nổi tiếng “Tân dòng sông ly biệt”. Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Vương Lâm, Khâu Chấn Hải… đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ sau gần 20 năm bộ phim được phát sóng. Vì quá xúc động, diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc.
Có lẽ đây là màn hội ngộ đầy đủ nhất từ trước đến nay của những phim truyền hình nổi tiếng một thời. Khán giả được sống lại với bao kỷ niệm từ 20 năm trước. Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi … từng là thanh xuân của biết bao người.
Qua những tấm ảnh được đăng tải, không ít người hâm mộ bùi ngùi cho rằng các nam thần, nữ thần một thời thực sự đã có tuổi. Dấu hiệu tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng không bao giờ già của Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Triệu Vy.
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng các diễn viên cũng là con người, không thể thoát khỏi quá trình lão hóa. Các thần tượng của họ đã hơn 40 tuổi, do đó trên mặt xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác là điều khó tránh khỏi.