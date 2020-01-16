Lâm Tâm Như bật khóc khi dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ hội tụ đông đủ sau gần 20 năm

Mới đây, chương trình ghi hình chào xuân của đài truyền hình Đông Phương (Trung Quốc) đã gây bất ngờ cho người xem khi quy tụ toàn bộ dàn diễn viên trong bộ phim nổi tiếng “Tân dòng sông ly biệt”. Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Vương Lâm, Khâu Chấn Hải… đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ sau gần 20 năm bộ phim được phát sóng. Vì quá xúc động, diễn viên Lâm Tâm Như đã bật khóc.

Dàn diễn viên đình đám của 'Tân dòng sông ly biệt' đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ

Rất hiếm khi Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ, Lâm Tâm Như, Triệu Vy cùng đứng chung một sân khấu

Những diễn viên đình đám một thời đã có màn hội ngộ sau gần 20 năm bộ phim được phát sóng

Có lẽ đây là màn hội ngộ đầy đủ nhất từ trước đến nay của những phim truyền hình nổi tiếng một thời. Khán giả được sống lại với bao kỷ niệm từ 20 năm trước. Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi … từng là thanh xuân của biết bao người.