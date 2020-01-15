Nam tài tử ‘Hạ Cánh Nơi Anh’ lên tiếng sau ồn ào liên quan đến scandal ‘săn gái’ của Jang Dong Gun

Sao quốc tế 15/01/2020 16:28

Ngoài Song Joong Ki, scandal ‘săn gái’ của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn ảnh hưởng khá nhiều đến tên tuổi của nam tài tử ‘Hạ Cánh Nơi Anh’ – Hyun Bin.

Hiện nay, “Hạ Cánh Nơi Anh” của Hyun Bin và Son Ye Jin đang là bộ phim được chú ý nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Đáng tiếc, nam diễn viên chính lại dính nghi án vướng vào scandal của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

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'Hạ Cánh Nơi Anh' đang là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu phim Hàn

Hai năm trở lại đây, hàng loạt thần tượng xứ Hàn sụp đổ hình tượng vì bê bối đời tư. Mới đây nhất là việc Joo Jin Mo và Jang Dong Gun - hai người đàn ông từng là tượng đài về nhan sắc cũng như nhân cách của làng giải trí Hàn Quốc bị tin tặc tung bằng chứng "săn gái" dù đã có vợ con. Dường như fan hâm mộ của hai nam tài tử này vẫn chưa thể tin được rằng thần tượng của mình lại có lối sống lệch lạc như vậy. Không chỉ Jang Dong Gun và Joo Jin Mo, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Song Joong Ki hay Hyun Bin cũng bị nghi liên quan đến sự việc này.

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Sau khi scandal của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo bị phanh phui, danh tiếng của nam chính 'Hạ Cánh Nơi Anh' - Hyun Bin bị ảnh hưởng khá nhiều
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Mối quan hệ giữa Hyun Bin với Jang Dong Gun, Joo Jin Mo khá thân thiết

Nội dung tin nhắn giữa Jang Dong Gun và Joo Jin Mo có nhắc đến một người tên Bin, do đó nhiều người chĩa mũi dùi vào Hyun Bin. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Hyun Bin với Jang Dong Gun và Joo Jin Mo khá thân thiết nên khả năng này rất dễ xảy ra.

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Tuy nhiên, nam diễn viên Hyun Bin đã phủ nhận mọi tin đồn và nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật

Đứng trước sự hoài nghi của dư luận, nam tài tử “Hạ Cánh Nơi Anh” – Hyun Bin đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Theo Sina, thông qua công ty đại diện, Hyun Bin tuyên bố sẽ nhờ luật pháp để chống lại những tin đồn ác ý. Hiện nay công ty đại diện của Hyun Bin đang thu thập bằng chứng liên quan và sẽ nhờ đến pháp luật trừng phạt những cá nhân cố ý tung tin đồn thất thiệt.

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Từ khóa:   Hạ cánh nơi anh Hyun Bin Joo Jin Mo

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