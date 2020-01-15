Nam tài tử ‘Hạ Cánh Nơi Anh’ lên tiếng sau ồn ào liên quan đến scandal ‘săn gái’ của Jang Dong Gun

Hiện nay, “Hạ Cánh Nơi Anh” của Hyun Bin và Son Ye Jin đang là bộ phim được chú ý nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Đáng tiếc, nam diễn viên chính lại dính nghi án vướng vào scandal của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

'Hạ Cánh Nơi Anh' đang là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu phim Hàn

Hai năm trở lại đây, hàng loạt thần tượng xứ Hàn sụp đổ hình tượng vì bê bối đời tư. Mới đây nhất là việc Joo Jin Mo và Jang Dong Gun - hai người đàn ông từng là tượng đài về nhan sắc cũng như nhân cách của làng giải trí Hàn Quốc bị tin tặc tung bằng chứng "săn gái" dù đã có vợ con. Dường như fan hâm mộ của hai nam tài tử này vẫn chưa thể tin được rằng thần tượng của mình lại có lối sống lệch lạc như vậy. Không chỉ Jang Dong Gun và Joo Jin Mo, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Song Joong Ki hay Hyun Bin cũng bị nghi liên quan đến sự việc này.