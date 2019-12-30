Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục chia sẻ những chuyến du lịch trên trang cá nhân thì Song Joong Ki cũng có lần lộ diện hiếm hoi vào những ngày cuối năm.

Năm 2019 quả là một năm sóng gió với cặp đôi đình đám xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Cuối tháng 6, cả hai bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Truyền thông châu Á ví von đây là cuộc ly hôn thế kỷ của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên Song Hye Kyo dành phần lớn thời gian để đi du lịch sau khi ly hôn với Song Joong Ki Sau khi chính thức ly hôn, có nhiều tin đồn liên quan đến nguyên nhân khiến cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” ly hôn nhưng hai nhân vật chính vẫn luôn giữ im lặng. Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục tham gia sự kiện thì Song Joong Ki lại tập trung vào diễn xuất. Anh ít khi xuất hiện ở những nơi đông người.

Vợ cũ của Song Joong Ki thường xuyên cập nhật các chuyến đi của mình trên trang cá nhân Tuy nhiên vào những ngày cuối năm 2019, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều có những động thái mới. Đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, Song Hye Kyo dành toàn bộ thời gian rảnh để đi du lịch. Mới đây, vợ cũ của Song Joong Ki tiếp tục chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình tại Bồ Đào Nha trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên họ Song khoe gương mặt mộc "thương hiệu". Bên cạnh đó cô còn chia sẻ hình ảnh tại Cascais (Bồ Đào Nha), một nơi được xem là thiên đường nghỉ dưỡng của quốc gia này.

Trong những ngày cuối năm, Song Hye Kyo đang có chuyến đi Bồ Đào Nha Hình ảnh một khu nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha được Song Hye Kyo đăng trên trang cá nhân Nhiều người nhận xét rằng sau ly hôn, dường như Song Hye Kyo đã nhanh chóng lấy lại cân bằng. Trở về cuộc sống độc thân, nhan sắc của nữ diễn viên họ Song ngày càng thăng hạng. Trong khi đó Song Joong Ki lại khá kín tiếng. Vào những ngày cuối năm, chồng cũ của Song Hye Kyo đã đến một khu triển lãm tại Hàn Quốc để ủng hộ dự án phim ảnh của hai người bạn thân. Bị phát hiện, Song Joong Ki vui vẻ chụp hình với người hâm mộ. Hậu ly hôn, có vẻ Song Joong Ki già hơn trước đây nhưng tinh thần của anh vẫn khá thoải mái. Song Joong Ki xuất hiện tại một khu triển lãm để ủng hộ dự án phim của hai người bạn Sau khi ly hôn, Song Joong Ki có vẻ từng trải và già dặn hơn trước đây Gần đây, rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã tái hợp nhưng điều này dường như là không thể.

Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki Nữ diễn viên Song Hye Kyo lại gây tò mò cho fan hâm mộ về chuyện "gương vỡ lại lành" với Song Joong Ki sau động thái mới.

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