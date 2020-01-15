Vợ chồng Jang Dong Gun phát sinh mâu thuẫn trên máy bay sau scandal ‘săn gái’?

Sao quốc tế 15/01/2020 10:14

Mối quan hệ của cặp đôi Jang Dong Gun và Go So Young được cho là khá căng thẳng sau khi scandal ‘săn gái’ bị phanh phui.

Sau khi những tin nhắn rủ nhau đi "vụng trộm" của Jang Dong GunJoo Jin Mo được tin tặc đăng tải, hình ảnh và sự nghiệp của hai nam thần số một Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo luôn được xem là hình mẫu đàn ông lý tưởng. Không những đẹp trai và thành công trong sự nghiệp, cả hai luôn thể hiện yêu vợ thương con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Những hình ảnh và tin nhắn 'vụng trộm' của Jang Dong Gun với Joo Jin Mo được tin tặc đăng tải

Vậy nhưng gần đây, hình tượng của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo hoàn toàn sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Nhiều người cho rằng khi vợ đang mang thai, Jang Dong Gun đã vụng trộm bên ngoài nhưng đến bây giờ chuyện này mới được công khai.

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Sự nghiệp và hình tượng nam thần của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo sụp đổ trong phút chốc

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến Jang Dong Gun và Joo Jin Mo. Vợ của Jang Dong Gun - Go So Young cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau scandal chồng ngoại tình. Nhiều người vào trang cá nhân của cô để bình luận, người thì cảm thông nhưng cũng có người mỉa mai khiến cô phải khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân.

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Ngay cả Go So Young cũng bị ảnh hưởng khá lớn từ scandal này

Mới đây trang Sina đưa tin, giữa sóng gió ngoại tình, Jang Dong Gun đã đưa vợ con đi Hawaii nghỉ dưỡng. Một người đi cùng chuyến bay cho biết vợ chồng Jang Dong Gun chỉ ngồi khoang phổ thông. Không chỉ vậy, cả hai luôn giữ khoảng cách với nhau. Go So Young và Jang Dong Gun ngồi hai bên, còn con ngồi giữa. Người này cũng cho biết không khí giữa hai ngôi sao nổi tiếng trên suốt chuyến bay khá căng thẳng.

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Theo Sina, mối quan hệ vợ chồng giữa Jang Dong Gun và Go So Young hiện nay khá căng thẳng

Tuy nhiên, không ít netizen lại hoài nghi tính chính xác của nguồn tin này. Gia đình có điều kiện như Jang Dong Gun lại ngồi khoang phổ thông? Hơn nữa trước và sau khi kết hôn, mỗi khi ngồi máy bay cả hai diễn viên luôn giữ khoảng cách như vậy. Một phóng viên cũng cho biết thêm, để tránh áp lực dư luận, vợ chồng Jang Dong Gun đã quyết định ra nước ngoài để “lánh nạn” nhưng thời gian quá gấp gáp nên chỉ có thể mua được vé hạng phổ thông. Còn việc để con ngồi ở giữa là để tiện chăm sóc mà thôi.

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Từ khóa:   Jang Dong Gun và Joo Jin Mo Joo Jin Mo Go So Young

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