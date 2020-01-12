Scandal ‘săn gái’ của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo là nguyên nhân khiến Song – Song ly hôn?

Sao quốc tế 12/01/2020 09:21

Mới đây có nguồn tin cho rằng hôn nhân của vợ chồng diễn viên Song Hye Kyo kết thúc có liên quan đến scandal ‘săn gái’ của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

Những ngày qua, showbiz Hàn lại được một phen chấn động khi các tin nhắn và dữ liệu cá nhân của các nam thần hàng đầu như Jang Dong GunJoo Jin Mo bị tin tặc tấn công. Theo đó những người đàn ông luôn được coi là chuẩn mực của showbiz xứ Hàn bị các hacker lấy được bằng chứng lén lút đi “săn gái”. Vì không đồng ý thỏa hiệp và đưa tiền cho bọn chúng nên rất có thể trong thời gian tới các bằng chứng này sẽ được công khai đăng tải.

Theo thông tin ban đầu, rất có thể Jang Dong Gun và Joo Jin Mo tham gia vào một đường dây mua bán dâm. Hiện nay thông tin vẫn chưa rõ ràng nhưng vụ việc ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cũng như danh tiếng của cả hai.

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Jang Dong Gun và Joo Jin Mo đang vướng phải lùm xùm 'săn gái' dù luôn thể hiện là người đàn ông của gia đình

Mới đây trang Sohu của Trung Quốc cho biết nguyên nhân sâu xa khiến cặp đôi nổi tiếng Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn có liên quan đến scandal “săn gái” của các bậc tiền bối. Theo đó, một số hình ảnh Song Joong Ki thường đi đánh golf cùng Jang Dong Gun và nhóm bạn của mình được đăng tải. Có thể thấy mối quan hệ của các nam  thần này rất thân thiết. Nhiều fan hâm mộ của Song Joong Ki lo lắng liệu thần tượng của mình có liên quan gì đến bê bối của Jang Dong Gun hay không?

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Một vài hình ảnh được cho là Song Joong Ki đi đánh golf với Jang Dong Gun
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Từ những hình ảnh này, nhiều fan lo lắng rằng liệu Song Joong Ki có liên quan gì đến scandal của đàn anh hay không? 

Cũng trong bài viết này, Sohu còn tiết lộ khi cặp đôi Song – Song đến với nhau, rất nhiều người cho rằng tình cảm giữa họ sẽ không bền vì chênh lệch tuổi tác cũng như sự nổi tiếng của họ.

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Không ít người cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến vợ chồng nữ diễn viên Song Hye Kyo ly hôn có thể có liên quan đến scandal của Jang Dong Gun

Nhiều người cho rằng phải chăng Song Joong Ki quan hệ khá tốt với Jang Dong Gun nên bị ảnh hưởng từ lối sống của đàn anh, vì thế không giữ được hạnh phúc gia đình? Mặc dù đây chỉ là những phỏng đoán của truyền thông vậy nhưng nếu Song Joong Ki có dính líu đến scandal “săn gái” của Jang Dong Gun, có lẽ sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục chia sẻ những chuyến du lịch trên trang cá nhân thì Song Joong Ki cũng có lần lộ diện hiếm hoi vào những ngày cuối năm.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Song Joong Ki Song Joong Ki Joo Jin Mo

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